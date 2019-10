Arbeidsmigranten vechten in Doornspijk: 'Vervelende timing'

door Rik Kapitein

'Dat komt nu helemaal niet goed uit', zegt een woordvoerder van verhuurder Huisvesting NL BV. 'We doen er alles aan om dit soort incidenten te voorkomen. De afgelopen 9 jaar heeft ook niet iets dergelijks plaatsgevonden, maar nu gebeurt dit.'

Geen mes gebruikt

Over het incident is nog veel onduidelijk. 'Er vond een feest plaats op De Grote Bunte', vertelt de woordvoerder. 'Daar zou een woordenwisseling zijn ontstaan tussen verschillende groepen arbeidsmigranten. Enkele jonge stelletjes zijn toen angstig naar hun huisje aan de Berkenweg vertrokken.'

Zo'n tien minuten later viel een andere groep het huisje binnen, zegt hij. 'Daar is een vechtpartij ontstaan, met drie gewonden als gevolg.' Twee mensen hebben verwondingen van klappen in het gezicht, één persoon werd afgevoerd met snijwonden. 'Ik weet wel dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, er geen mes is gebruikt', benadrukt de woordvoerder.

Minder sociale controle

Eén van de omwonenden zegt niets gemerkt te hebben van de vechtpartij. 'Niemand heeft ons op de hoogte gebracht. Maar dit geeft geen gevoel van veiligheid, moet ik zeggen.' Hij geeft aan geschrokken te zijn. 'Er blijkt nu toch minder sociale controle te zijn dan we dachten. Je ziet veel mannen op één plek, dat levert wel een risico op.'

Dat risico erkent de verhuurder ook. 'We gaan dit met elkaar evalueren, om te kijken wat we een volgende keer anders zouden kunnen doen. Maar het is nou eenmaal zo dat, als je laaggeschoolde arbeiders bij elkaar zet, die jongens geweld kunnen gebruiken.'

Handhaving afgewezen

Hoeveel arbeidsmigranten er exact op het park aan de Berkenweg gehuisvest zijn, durft Huisvesting NL BV niet te zeggen. 'Ik schat ergens tussen de 60 en 75', zegt de woordvoerder.

Omwonenden deden enkele maanden geleden een handhavingsverzoek bij de gemeente, omdat daar geen vergunning voor is. De gemeente wees dat verzoek af, omdat er geen overlast bekend is. 'Die is er ook niet of nauwelijks', benadrukt Huisvesting NL BV. 'En we hebben intensief contact met de omwonenden. Als er eens iets is, proberen we dat direct zelf op te lossen.'

De omwonenden zullen maandagavond aanwezig zijn tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad.

