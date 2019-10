'Alles in de cabine vliegt me om de oren', trucker deelt aangrijpend verhaal na dodelijk ongeluk A73

De ravage na het dodelijk ongeluk op de A73 in Wijchen afgelopen dinsdag was enorm. Vrachtwagenchauffeur Roy Meijer vertelt hoe hij ongewild een van de hoofdrolspelers werd in het drama. Zijn aangrijpende verhaal op Facebook is binnen een dag al bijna duizend keer gedeeld.

Bij het ongeluk dinsdag viel één dode en raakten meerdere mensen gewond. Meijer reed in zijn vrachtwagen op de A73 in de richting van Boxmeer, toen ter hoogte van de afrit Wijchen een file ontstond door een eerder ongeval.

'Alles vliegt me om de oren'

'Nu ik toch stil sta, besluit ik even wat te drinken te pakken uit mijn koelkast', schrijft Meijer op Facebook. 'Ik schuif de koelkast open, en vanuit het niets is er ineens een harde, doffe klap. Alles in mijn cabine vliegt me om de oren.'

Voor hem ziet hij een vrouw uit een zwarte Volvo stappen. 'Ze rent naar het achterportier, opent deze en er stapt een klein meisje uit. De vrouw zet het meisje achter de vangrail, rent naar de andere kant van de auto en haalt daar een baby uit de Maxi-Cosi.'

Meijer ziet dat de auto schade heeft aan de achterkant, maar beseft nog niet goed wat er is gebeurd. 'Onwetend stap ik uit mijn vrachtauto. Naast mijn oplegger zie ik een andere vrachtauto staan met de cabine in de lucht.'

'Mensen rennen naar de vrachtauto'

De trucker ziet veel mensen op de tegemoetkomende rijbaan stoppen en naar de grijze vrachtauto rennen. 'Ik kijk omhoog, en zie een man bij bewustzijn tegen zijn deur hangen. Ik besluit om me te bekommeren om de vrouw met de kinderen, aangezien er genoeg mensen bij de grijze vrachtauto staan. Aan een van de kinderen geef ik een jas en praat ondertussen met de vrouw.'

'Mijn vrouw reageert opgelucht'

Nadat hij zijn werkgever heeft verteld over het ongeluk, belt hij zijn vrouw. Meijer vreest dat ze al via social media iets heeft vernomen. 'Gelukkig is dat niet het geval, en kan ik het haar zelf vertellen. Ze reageert opgelucht dat ik nagenoeg niks mankeer.'

'Aan de bijrijderskant kijk ik langs mijn vrachtauto, en zie daar nog een auto die helemaal verwoest is. Ik hoor mensen praten. Ze zeggen dat het er niet goed uitziet. Ondertussen komen ambulance, brandweer, politie en even later een traumaheli aan.'

Filmende voorbijgangers

Binnen 10 minuten na het ongeluk krijgt hij de eerste appjes en telefoontjes, met de vraag of hij of een collega bij het ongeluk is betrokken. Het valt hem op hoeveel mensen er op de andere rijbaan voorbij rijden met een telefoon in hun hand om foto's te maken en te filmen. Hij ergert zich eraan. 'Het Facebooken, appen en bellen, ik ben er zeker niet vies van, maar na dit ongeluk wil ik mensen graag bewust maken van het feit dat naasten, familie en vrienden eerst ingelicht dienen te zijn.'

De oorzaak van het dodelijke ongeval afgelopen week op de A73 bij Wijchen is nog altijd niet bekend.