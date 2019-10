Christa Hermsen wil graag betalen, wie heeft haar portemonnee?

Zondag 27 oktober heb ik samen met mijn man achter een stand gestaan op de vlooienmarkt in de markthallen in Didam. Het was hartstikke gezellig daar en we hebben een leuke dag gehad. Toen we maandag 28 oktober echter de auto aan het uitruimen waren kwamen we er achter dat er een bak mistte met daarin onze privéspullen. Met als gevolg dat mijn portemonnee, een mooi theepotje en nog meer spullen allemaal weg zijn.

Hier balen we natuurlijk enorm van. Maar aangezien we altijd uitgaan van het goede van de mens hopen we dat er iemand is die deze bak misschien per ongeluk heeft meegenomen. Misschien dacht iemand dat deze bijvoorbeeld is achtergelaten? Alle tips zijn welkom.

Kan u hierbij helpen? Reageer dan hieronder.