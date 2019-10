Wethouder Zaltbommel: 'Ik heb staan lullen'

Wethouder Kees Zondag van Zaltbommel heeft zich vergist bij de communicatie over de reden voor het uitstel van de bouw van een nieuw sportcomplex in de gemeente. Tijdens de afgelopen raad en in de communicatie naar de gebruikers wekt hij de suggestie dat het boerenprotest en het intrekken van het stikstofbeleid door de provincie consequenties zou hebben voor de bouw van de nieuwe accommodatie.

door Ton Arbouw

Wethouder Zondag kreeg vrijdag een appje van gedeputeerde Peter Drenth dat dit niet klopt. Alleen het beleid dat gaat over agrarische vergunningen is door de provincie in de koelkast gezet. 'Nou dat had ik er anders niet uitgehaald, uit die communicatie in de pers', reageert de wethouder tegenover Omroep Gelderland.

De wethouder erkent dat hij fout heeft gezeten door het verband met het boerenprotest te suggereren. 'Het was een wat ruimere communicatie dan wellicht noodzakelijk. Dat is heel politiek verantwoord voor: ik heb staan lullen', aldus de wethouder.

Per saldo heeft de nieuwbouw van het sportcomplex in Zaltbommel nog steeds last van de stikstofuitspraak van de Raad van State en loopt het project ook zeker vertraging op.