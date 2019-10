Waar moeten Hattemers hun afval straks wegbrengen?

Met het verdwijnen van het milieubrengstation aan de Hilsdijk per 1 januari, moet inwoners van Hattem verder rijden om hun afval weg te brengen. Tot nu toe is de milieustraat van Van Werven op H2O een goed alternatief, maar die locatie verdwijnt. 'En dan moeten inwoners veel te ver weg om hun afval weg te brengen', zegt Arend Palland van ChristenUnie .

door Rik Kapitein

Palland dient maandagavond in de gemeenteraad, samen met het CDA en de PvdA, een motie in om dat te voorkomen.

Van Werven vertrekt volgens directeur Piet Tulner van H20 ergens in de loop van volgend jaar, of het jaar erop. 'Ik weet dat Oldebroek in gesprek is met Nunspeet en Elburg om samen naar een oplossing te zoeken.' Dat baart Arend Palland zorgen. 'Voor Hattemers is het alternatief de milieustraat in het noorden van Zwolle, een stuk verder rijden.'

Risico op afvaldumping

Palland ziet het liefst dat de gemeenten samen optrekken in de zoektocht naar een oplossing. 'Mensen uit Hattem, Wezep en Heerde zitten straks allemaal in hetzelfde schuitje. Die moeten straks allemaal ver rijden om hun materiaal weg te brengen.'

Omdat op dit moment al niet al het afval meer geaccepteerd wordt aan de Hilsdijk, spreekt Palland al Hattemers die het lastig vinden zo ver te moeten rijden. 'Als je een tuinhekje weg wilt brengen, wat uit geïmpregneerd tuinhout bestaat, moet je al naar Zwolle rijden. Dat is te ver weg, daarmee ontstaat het risico dat mensen hun spullen gaan dumpen.'

En dus vraagt Palland maandagavond aan het college om met de omliggende gemeenten in gesprek te gaan, om te zoeken naar een centrale plek voor een nieuw milieubrengstation. 'Dat kan prima in overleg met de ROVA, daar werken we al mee samen. Ergens op H2O, en anders in de buurt van Hattem, dat moet lukken.'

