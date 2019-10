Nijmegen krijgt een eigen stedengids

Steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem hadden er al één, maar voortaan heeft ook Nijmegen een eigen time to momo-gids. De gids wordt in een oplage van 6000 exemplaren geleverd in Nederlandse en Vlaamse boekhandels.

'Het boekje laat drie leuke routes door de stad zien en is een ideale en handzame gids voor alle toeristen die we graag verwelkomen in de oudste stad van Nederland', zo schrijft het stadsbestuur van Nijmegen. 'Dit boekje draagt bij uitstek de boodschap 'Old city, young vibe' uit.'

100% Stedengids

De time to momo-gidsen waren eerder bekend onder de naam ‘100% Stedengids’. Naast de Nijmeegse gids zijn er nog ruim 50 gidsen van Europese en wereldsteden. Het is de best gelezen Nederlandstalige reisgids. In de gids staan leuke winkels, restaurants én de mooiste bezienswaardigheden, historische plekken en natuur.

Wethouder Monique Esselbrugge neemt vrijdag 1 november het eerste exemplaar in ontvangst bij een Nijmeegse boekhandel.