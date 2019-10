Ludger College wordt gesloten na stoelendans met Doetinchemse schoolpanden

Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er een heuse stoelendans uitgevoerd in de huisvesting van de middelbare scholen in Doetinchem vanwege de krimp van het aantal leerlingen. Het middelbaar onderwijs in de stad wordt op een andere manier ingedeeld, met als resultaat dat het hoofdgebouw van het Ludger College aan de Vondellaan in 2027 wordt gesloten.

De herindeling komt voort uit de oprichting van twee nieuwe scholen die het middelbaar onderwijs gaan verzorgen in Doetinchem, namelijk het Panora Lyceum en het Houtkamp College. Daarin gaan de mavo, havo en vwo opleidingen van het huidige Rietveld Lyceum, het Ludger College en het Ulenhofcollege op.

Twee opties voor basisschoolkinderen

De transitie gaat vanaf aankomend schooljaar in. Basisscholieren kunnen dan alleen nog kiezen voor de onderbouw van het Panora Lyceum of het Houtkamp College. Om de transitie soepel te laten verlopen, wordt er door de gemeente een nieuw pand aangekocht en beschikbaar gesteld aan de overkoepelende organisatie voor middelbare scholen, Achterhoek VO. Dat is de huidige locatie van het Graafschap College aan de Ruimzichtlaan.



'Met de besluiten die we nu nemen, beschikken we straks over toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor de komende 20 tot 30 jaar', zegt wethouder Maureen Sluiter. 'Als college willen we onze schoolgebouwen ook verbeteren, verduurzamen en energie neutraal maken. Het gebouw aan de Ruimzichtlaan wordt dan ook meteen verbeterd en verduurzaamd.'

De huidige schoolgebouwen worden anders ingevuld. De onderbouw van het Panora Lyceum zal zich nestelen op de huidige locatie van de onderbouw van het Ludger College aan de Holterweg. De bovenbouw komt terecht in de locatie van het Ulenhofcollege aan de Bizetlaan. De onderbouw van het Houtkamp College kan terecht in het huidige schoolgebouw van het Graafschap College op de Ruimzichtlaan. De bovenbouw komt uiteindelijk in het huidige gebouw van het Rietveld terecht.



'Deze twee prachtige onderbouwgebouwen bieden het Houtkamp College en het Panora Lyceum alles wat nodig is voor een goede start', zegt Maria van Hattum van Achterhoek VO. De twee nieuwe scholen vallen straks onder deze stichting die vijftien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek bestuurt.

Grote spil in de stoelendans is het hoofdgebouw van het Ludger College aan de Vondellaan. De locatie zal in 2027 haar deuren sluiten, maar wordt tot die tijd nog intensief gebruikt om de uitstroom van huidige middelbare scholieren natuurlijk te laten verlopen. Leerlingen van het Ludger College die na de zomer van 2020 naar het tweede jaar gaan, zullen deze gaan volgen in het hoofdgebouw in plaats van in het pand aan de Holterweg, zoals gebruikelijk was. Wanneer zij klaar zijn met hun middelbare schooltraject wordt het pand afgestoten, omdat het onder meer verouderd is.

'De leerlingen van de huidige drie scholen kunnen blijven rekenen op de vertrouwde kwaliteit en krijgen een Ludger-, Rietveld- of Ulenhofdiploma', zegt Van Hattum. 'Deze scholen houden volop onze aandacht. Ze gaan mee in de onderwijsontwikkelingen op een manier die past bij de schooleigen cultuur.'

Rietveld Lyceum behouden

Achterhoek VO en de andere betrokken partners hebben in de gehele puzzel bovenal ingezet op het behoud van het pand van het Rietveld Lyceum, omdat het een markant gebouw in de gemeente is. 'Het is natuurlijk geweldig dat met deze eerste stap dit gebouw voor het onderwijs en voor de stad behouden blijft.'

De gemeente is een daarnaast een huisvestingsoverleg gestart tussen Achterhoek VO, Graafschap College, Iselinge Hogeschool en het Zone College om samen de behoefte aan onderwijshuisvesting op elkaar af te stemmen. 'Alle partijen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in Doetinchem en de regio en de onderwijshuisvesting die daarbij hoort', aldus Sluiter.