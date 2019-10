Kostas Lamprou: 'Mijn vader leerde mij geduldig te blijven'

De Griek Lamprou, geboren in Athene, woont al 14 jaar in Nederland. Hij spreekt de taal dan ook uitstekend. 'Ik heb veel Nederlandse les gehad en op school gezeten in Rotterdam', zegt de voormalig keeper van Willem II en Ajax. Omdat zijn positie in Amsterdam uitzichtloos was en Ajax op zoek ging naar een andere keeper, koos Lamprou voor Vitesse.

Zie ook: Kostas Lamprou op doel bij Vitesse tegen De Graafschap

Daar verloor hij in de voorbereiding de concurrentiestrijd van Remko Pasveer. 'Hij keept een sterk seizoen en pakt veel ballen voor ons. Aan mij om de focus te houden en te wachten op kansen die gaan komen. Natuurlijk zijn er moeilijke momenten en ben je teleurgesteld. De vraag is soms ook hoe lang je die focus kan volhouden. Maar we hebben een fijne groep en daar haal ik dagelijks plezier uit. Het enige dat ontbreekt zijn speelminuten.'

Beloning voor hard werken

Die gaan er morgen in het bekerduel tegen De Graafschap (18.30 uur) komen voor de Griek. 'In mijn achterhoofd had ik het misschien wel verwacht. Ik vind het niet verrassend, je weet nooit wat een trainer wil. Maar nee, afspraken zijn hierover niet gemaakt. Op basis van de trainingen is het ook wel een beloning denk ik, want mijn prestaties zijn gewoon goed. Als dat niet zo zou zijn, zegt een trainer veel sneller ik vertrouw het niet en laat de eerste keeper staan', aldus Lamprou na de korte training op maandag op Papendal.

Lamprou is nu 28 jaar en dus in de bloei van zijn voetballeven. 'Zo zie ik het ook, je wil zo graag spelen en daarom heb ik in principe ook voor Vitesse gekozen. Het is belangrijk geduld te bewaren. Dat heb ik van mijn vader geleerd die me dat ook altijd heeft gezegd. Alleen ben ik zelf nogal ongeduldig', lacht hij. 'Dit is geen ideale situatie, je bent namelijk afhankelijk van.'

Lamprou zegt realistisch te zijn. Normaal gesproken verdwijnt hij na het bekerduel met De Graafschap weer naar de bank en keert Pasveer terug. 'In een winnend team wissel je niet zo maar, ook al verloren we dan zaterdag van ADO. Maar natuurlijk zie ik dit wel als een kans. Ik wil de trainers overtuigen morgen, los van de situatie met Remko.'