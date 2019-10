Onderzoek naar geknakte palingen biedt mogelijk redding voor de aal

Daarom slaat Sportvisserij Nederland haar handen ineen met RAVON, een kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Zij starten een groot onderzoek om het mysterie te ontrafelen. In het verleden stelde de Wageningen Universiteit (WUR) meerdere malen voor om het verschijnsel te onderzoeken, maar er kwam nooit financiering voor zo’n project. Erwin Winter, onderzoeker van de Wageningen Marine Research, is dan ook dolenthousiast dat de palingen nu eindelijk grondig onder de loep worden genomen.

‘Zorgwekkende trend’

De meest voor de hand liggende uitleg is volgens de WUR-onderzoeker dat de palingen verminkt worden door bootschroeven. ‘Dat geldt zeker bij lage waterstanden. Dan hebben palingen minder ruimte om te vluchten en lopen ze een groter risico’, vertelt Winter.

De Europese palingpopulatie is volgens hem nog steeds talrijk, maar vergeleken met de jaren 60 is die flink gedaald: ‘Dat is een zorgwekkende trend. Elke oplossing om het tij te keren, is winst.’

Langzame palingen

Het najaar is de belangrijkste periode dat volwassen palingen naar de zee trekken. Om zich klaar te maken voor die tocht, zetten de vissen hun witte ‘sprintspieren’ om in rode spiercellen, waardoor ze langzamer zwemmen. ‘Dan kunnen ze minder snel ontsnappen aan een bootschroef. Eén oplossing is om de palingen tijdelijk te verjagen, maar dat valt niet mee’, weet Winter.

De visexpert is ontzettend benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek: ‘Ik ben blij dat er eindelijk werk van wordt gemaakt. Wij presenteren eens in de zoveel tijd evaluaties van aalpopulaties aan de EU. Dan nemen we ook zeker dit soort onderzoeksresultaten mee.’