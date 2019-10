Verloren briefkaart uit 1945 aan Apeldoorner wordt eindelijk bezorgd

Geschreven door: Omroep Zeeland

'Ik kreeg de kast van vrienden uit de Achterhoek en was 'm aan het opknappen, maar om dat te doen moest ik de lades in de kast er ook uithalen en dáár viel de briefkaart uit', vertelt Van den Berk. Na het lezen van de briefkaart, was hij gelijk aangegrepen door het verhaal dat op de kaart geschreven stond.

Mysterie

'De briefkaart is geschreven door tante Marie uit Enschede. Zij schreef de brief aan haar familielid Anton van der Kraats, die in Apeldoorn woonde en ze was benieuwd hoe het met hem ging. De oorlog was namelijk net afgelopen en ze had al eventjes niks van hem gehoord', aldus Van den Berk.

Brian startte een onderzoek naar de mysterieuze Anton van der Kraats, die misschien nooit de brief van 'tante Marie' beantwoord heeft, want het is niet goed met hem afgelopen. Door informatie uit archieven kwam Brian erachter dat Anton tijdens de oorlog gevangen is gezet in een Jappenkamp op Java. Na de oorlog overleed hij en kreeg hij een 'eregraf' op Java.

'Ik wil de brief van tante Marie beantwoorden', vertelt Brian. 'De nakomelingen van Anton weten misschien wel niets over hem en hebben misschien ook helemaal niets tastbaars van hem. Daarnaast kunnen ze ook niet zomaar even naar zijn graf toe.'

Van den Berk plaatste een oproep op Facebook om de overgebleven familie van Anton te vinden. Die oproep werd 12 duizend keer gedeeld. 'Toen kreeg ik een berichtje van ene Chantal. Haar verhaal kwam zo overeen met wat ik ondertussen over Anton heb geleerd, dus dat moest wel familie zijn', aldus Brian.

'Het is zo'n bijzonder verhaal', vertelt Brian terwijl hij de brief in zijn handen heeft. 'Ik vind het zo mooi dat ik na die 75 jaar toch nog antwoord kan geven op de vragen van tante Marie en aan Antons familie kan vertellen wat er met hem gebeurd is. Binnenkort ga ik naar zijn familie toe om de briefkaart te overhandigen.'