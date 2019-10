Wereldwinkel zoekt uw verhaal

Eerlijke handel is de gedachte achter de Wereldwinkels die overal in Nederland te vinden zijn. Het begon met de verkoop van rietsuiker en koffie om boeren in ontwikkelingslanden de kans te bieden hun producten voor een reële prijs op de markt te brengen. Daarmee konden zij een toekomst opbouwen met hun gezin. Dit fairtrade idee is vandaag de dag nog springlevend.

De winkels staan inmiddels ook bekend om het aanbod van originele presentjes, gemaakt van gerecycled materiaal. Wereldwinkel Arnhem is een van de oudste vestigingen en bestaat dit jaar 50 jaar. Om dat te vieren zijn er aanbiedingen en worden er in november en december leuke activiteiten georganiseerd. Een daarvan is de zoektocht naar verhalen uit de eerste jaren van de Wereldwinkel en herinneringen aan een bezoek. Wat weet u nog van de komst van de Wereldwinkel in uw woonplaats? Wat kocht u er ooit of wat kreeg u cadeau?

Heeft u nog een leuk verhaal over de Wereldwinkel? Reageer dan hieronder.