Twee onbewaakte spoorwegovergangen in Teuge dicht bij sluiting

De gemeente Voorst trekt 375.000 euro uit om alle zeven onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente te beveiligen of af te sluiten. Dat heeft de gemeenteraad maandag besloten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in samenwerking met ProRail alle Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) binnen vijf jaar opheffen of beveiligen. Dat zijn er in Nederland nu nog zo’n 350. Bij dit type overweg is er geen afsluiting met slagbomen en bellen. Volgens ProRail vallen er jaarlijks gemiddeld twee doden op onbewaakte spoorwegovergangen.

Afsluiten of beveiligen?

ProRail liet eerder dit jaar weten dat zij de onbewaakte spoorwegovergangen aan de Woudweg en de Bolkhorstweg in Teuge wil afsluiten. De spoorwegbeheerder en de gemeente Voorst zijn op deze punten samen verantwoordelijk voor de veiligheid. Om alle zeven onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente te beveiligen of te sluiten is volgens beide partijen 750.000 euro nodig.

Een ruime meerderheid van de raad stemde maandag in met het voorstel om de helft, 375.000 euro, beschikbaar te stellen. Het andere deel neemt ProRail voor haar rekening.

Het beveiligen van één overgang met spoorbomen en bellen kost naar verluidt bijna 1 miljoen euro. Diverse raadsleden vragen zich wel af hoe ProRail bepaalt welke overgangen worden beveiligd en welke worden gesloten. 'Gaat ProRail voor de beste of voor de goedkoopste oplossing?', klinkt het tijdens de vergadering.

Het college zit wat betreft de spoorwegovergangen aan de Woudweg en de Bolkhorstweg op één lijn met de spoorwegbeheerder. 'Wij zien op deze trajecten liever geen dan wel een overweg. Dus we delen de mening van ProRail dat we deze twee overwegen beter kunnen sluiten', aldus wethouder Hans van der Sleen.

Weerstand

Het afgelopen jaar heeft het college met diverse omwonenden gesproken over de voorgenomen sluiting van de overgangen. In maart vond een bijeenkomst voor inwoners plaats in Teuge waar zij samen met ProRail en de gemeente van gedachten wisselden. Op het ontwerpbesluit, dat in het voorjaar 2019 ter inzage lag, kwamen vijf zienswijzen binnen.

Zo is er onder meer een agrariër die 1800 keer per jaar gebruik maakt van de overgang op de Bolkhorstweg. Een mogelijke afsluiting betekent voor hem straks kilometers omrijden.

Wethouder van der Sleen geeft aan dat voor het college het algemeen belang de voorkeur geniet en daarmee het particulier belang onderschikt wordt. 'Als je plaatselijk gaat kijken blijkt dat de alternatieve overwegen een goed alternatief bieden om zijn activiteiten op hetzelfde land te kunnen doen. Het vraagt een omweg, maar ook niet zodanig dat je zegt: daar wordt hij door geraakt of hij kan zijn activiteiten niet meer uitvoeren', aldus de wethouder.

Voor de Woudweg waren de zienswijzen enkel positief van aard: de indieners juichen het afsluiten van die overweg juist toe. Van der Sleen denkt daarom nog dit jaar een besluit te nemen over deze overgang. Wat er met de Bolkhorstweg en de overige vijf onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente Voorst gaat gebeuren is nog niet bekend.

