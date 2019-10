Bewoners toegetakeld bij gewapende woningoverval

De 46-jarige Arnhemmer wilde net de woning uit gaan, toen de mannen op de stoep stonden en hem naar binnen dwongen. Daarbij werd de man mishandeld in zijn gezicht. Hij moest naar het ziekenhuis om aan zijn verwondingen behandeld te worden.

De bewoonster was op het moment van de overval boven, maar kwam op het geluid beneden af. Ook zij werd door de overvallers mishandeld, maar liep geen verwondingen op. Vlak daarna gingen de overvallers er vandoor. Het is nog onbekend of er buit is gemaakt.

Gemaskerd

Uit verschillende verklaringen is duidelijk geworden dat het om meerdere verdachten gaat, de politie kan nog niet uitsluiten of het om twee of drie verdachten gaat. De verdachten hadden hun gezicht afgedekt, mogelijk met een bivakmuts of een panty. Verder is bekend dat er twee negroïde mannen zijn gezien van begin 20 jaar en ongeveer 1.75 meter lang. De mannen waren donker gekleed en een van hen had een zwart tasje met een rood accent.

Getuigen gezocht

De politie hoopt dat mensen in de buurt iets hebben gezien of camera’s hebben waarop iets te zien is. De mannen zijn de woning uit gevlucht in de richting van de Heemskerckstraat. Daar zijn ze in een donkere auto gestapt. Vervolgens zijn ze via de Broekstraat weer naar de Stadhoudersstraat gereden. Na de overval zijn ze gezien bij het daar gelegen speeltuintje.