NEC na verlenging uitgeschakeld in bekertoernooi

NEC is dinsdagavond in Rotterdam door Excelsior uitgeschakeld in het bekertoernooi. Het werd na verlenging 4-2 voor de thuisploeg.

De eerste kans was gelijk een doelpunt. Musaba kon deze treffer op zijn naam schrijven. Vlak daarna kregen de bezoekers via Van Landschoot een beste mogelijkheid, maar deze keer was het niet raak.

In de eerste helft was NEC de bovenliggende partij. Een tegenvaller was het uitvallen van Kvida. Hij ging strompelend van het veld en werd vervangen door Van Eijden. Over de ernst van de blessure van Kvida is nog niets te zeggen, maar op het eerste oog lijkt het niet iets ernstigs.

Zie ook: LIVEBLOG | Enorme dreun voor NEC in verlenging, bekeravontuur voorbij

Gelijkmaker na de rust

Na de pauze kwam NEC goed weg, omdat een treffer van Excelsior vanwege buitenspel werd afgekeurd. Vlak daarna was het via verdediger Oude Kotte alsnog raak. Hij kopte een hoekschop binnen.

De thuisploeg werd sterker en ging vol op jacht naar de 2-1. NEC kwam opmerkelijk genoeg in de sterkere fase van Excelsior weer op voorsprong. Het was opnieuw Musaba die doel trof.

Enorme tegenvaller

Excelsior probeerde daarna nog een gelijkmaker te forceren, die viel vlak voor tijd. Verhaar gaf het laatste zetje. Een enorme tegenvaller voor NEC, dat zich al bijna in de volgende ronde waande.

In de verlenging ging het lange tijd gelijk op. Vlak voor rust was het opnieuw Oude Kotte die scoorde. Hij reageerde attent bij een vrije trap. Het lukte NEC niet om deze dreun te verwerken. Meteen vanaf de aftrap besliste Verhaar het duel in Rotterdams voordeel: 4-2.

Voor NEC is het bekeravontuur dit seizoen dus maar van korte duur.