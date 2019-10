Dorpshuis Heerewaarden goed toegankelijk voor mindervaliden, behalve als je naar boven wil

In het Omroep Gelderland-programma Dorpshuis Van Het Jaar bezoekt Jan Troost de dorpshuizen om ze, in zijn rolstoel, te testen op toegankelijkheid. Hoewel zijn bezoek aan Heerewaarden positief begint, heeft hij toch nog wat punten van kritiek.

Hij begint zijn ronde in de keuken, waar alles op een goede hoogte is gebouwd. 'Je kunt ook bij de magnetron, dat is mooi. Ik zou hier dus ook als vrijwilliger kunnen werken', zegt Troost. Verderop gaat de deur naar de gang makkelijk open. 'Alleen het brandalarm zit een beetje hoog, maar dat is vaak zo.'

Op het mindervalidentoilet is Troost ook erg tevreden. 'Toilet zit op de goede hoogte. Verlengde beugel, dat is ook fijn', somt hij op. In de gang hangen de kapstokken op de goede hoogte. 'Daar kan ik goed bij.

Het podium op

MFC De Steen heeft geen vast podium, maar een mobiel podium wat in de gymzaal opgebouwd kan worden. Maar daar kan Troost, als het nodig is, lastig op. 'Voor het podium hebben we geen hellingbaan', vertelt de beheerder.

Ook is er nog een andere, vrij grote, uitdaging. Er is een 'Skybox' op de eerste etage, maar een lift is er niet. 'Waarom die er niet is weet ik niet', zegt de beheerder. 'Dat vind ik een domme bezuiniging', stelt Troost. De Skybox wordt gebruikt voor vergaderingen, maar ook als docentenkamer voor de school.

De eindconclusie van Troost blijft nog even geheim. Die komt tijdens de finale.

