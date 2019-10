Elektrische brommer 'Brekr' mooi om naar te kieken volgens Dutch Design Week publiek

De 'Brekr', een ontwerp voor een elektrische brommer uit de Achterhoek, heeft op de Dutch Design Week in Eindhoven de publieksprijs gekregen voor het beste industrieel ontwerp. Met een derde van de duizend stemmen die het publiek uitbracht, sleepte het Achterhoekse ontwerpteam achter de Brekr de prijs in de wacht.

Het ontwerp voor de Brekr werd uitgewerkt in de voormalige Kruisberg gevangenis in Doetinchem waar Brekr is gevestigd en werd in september gepresenteerd. De bedenkers omschrijven hun brommer als een 'eerlijke Achterhoekse elektrische brommer'.

'We rijden met een heel tevreden gevoel naar huis', vertelt Niels Willems na negen dagen in Eindhoven. 'We hebben elke dag zoveel complimenten gehad, maar dat we de publieksprijs wonnen is de kers op de taart', aldus Willems.

'De Brekr is vormgegeven door ontwerper Ivo Roos die al vaker in de prijzen viel met industrieel ontwerp', vertelt Willems. 'De technische leiding is in handen van Jasper Hagedoorn, die bij fietsfabrikant Accell meerdere merken ontwikkelde, waaronder de eerste speed pedelecs.' Met de kritische engineer Daniel ter Braak en Niels Willems voor de pr werd het team compleet.

Kunst van het weglaten

'We hebben in het ontwerp zoveel mogelijk meegenomen wat er door de jaren heen mooi was in brommerontwerp. Maar tegelijk hebben we juist niet geprobeerd het ontwerp te laten lijken op een benzinebrommer. Je ziet dus niet iets wat op een gastank lijkt. Het was de kunst van het weglaten', stelt Willems.

In het Eindhovense Klokgebouw, het walhalla van industrieel design tijdens de designweek, stond het prototype van de Brekr, samen met ontwerpfoto's van het definitieve model. Dat zou in april 2020 beschikbaar moeten komen. De bedenkers leggen de laatste hand aan het voorbereiden van de productie, die in januari van start moet gaan. Daarna moet de RDW de brommer testen en toelaten op de weg.