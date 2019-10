Vrouw uit Zaltbommel (89) ligt 18 uur met auto in sloot

Een 89-jarige vrouw uit Zaltbommel is zondagmiddag uit haar auto bevrijd, die in een sloot terecht was gekomen bij de afrit van de A59 bij Dussen. Ze vertelde dat ze de avond daarvoor het ongeluk al had gekregen, maar niet zelf uit de auto kon klimmen. Ze heeft daardoor zo’n achttien uur in haar te water geraakte auto doorgebracht.

De auto werd ontdekt door een medewerker van de ANWB-wegenwacht. Hij stond verderop te helpen bij een pechgeval en werd door anderen op de auto in de sloot gewezen. Toen hij rond het middaguur een kijkje nam, ontdekte hij dat er nog een vrouw in de wagen zat. Ze vertelde hem dat ze zaterdagavond rond zes uur al in de sloot was beland.

“Vanaf de weg was het bijna niet te zien dat de vrouw van de weg was geraakt. De auto lag een stuk lager dan de weg. Je kon het haast niet zien”, vertelt een woordvoerder van de wegenwacht.

'Vreselijke uren'

De vrouw was goed aanspreekbaar en slechts lichtgewond. “Wel had ze honger en dorst en ze had het erg koud. Gelukkig is het goed afgelopen, maar het zijn wel vreselijke uren voor haar geweest”, vertelt ze.

De bestuurster heeft geprobeerd om zelf uit de auto te komen, maar dit lukte niet. “Ze heeft de deur een stukje open gekregen, maar dit was niet genoeg. Ook kon ze niet bellen. Haar mobiel zat in een tas, die in het water was gevallen.”

De bejaarde vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. “Ze maakt het relatief goed”, laat een politiewoordvoerder weten. Hij meldt ook dat haar rijbewijs is ingevorderd in afwachting van een onderzoek naar haar rijvaardigheid.