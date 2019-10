Schoppen, slaan, schreeuwen: GHB-probleem op spoedeisende hulp

Meerdere keren per week krijgt Ties Eikendal ze binnen: de GHB-gebruikers. 'Je hebt de mensen met de acute vergiftiging; die zijn bewusteloos of in coma. We houden in de gaten dat ze niet stoppen met ademen, want dat is een risico. Zij blijven vaak maar kort hier. Maar een belangrijker probleem zijn de mensen met een ernstige verslaving. Die komen door het dolle heen hier. Ze schreeuwen, schoppen en slaan. Geen agressie bewust naar ons toe, maar ze hebben geen idee meer. Zijn echt door het dolle heen. Dat is vaak mensonterend om te zien.'

Niet op straat laten staan

Deze gebruikers belanden op de Spoedeisende Hulp nadat omstanders 112 hebben gebeld, omdat de drugsgebruiker niet meer te kalmeren is en soms gevaarlijk gedrag vertoont. Ties Eikendal: 'De politie kan ze ook niet in de cel zetten. De ambulancemensen kunnen er niet zo veel mee, maar kunnen ze ook niet op straat laten staan. Dus krijgen wij ze een paar keer per week. En dat geldt denk ik voor alle ziekenhuizen.'

Foto: Arts Ties Eikendal op de spoedeisende hulp van het Radboudumc Nijmegen

'Het kost heel veel van onze mensen. We moeten ze met z'n allen in bedwang houden. Deze mensen vragen heel veel aandacht, terwijl ze eigenlijk onze medische hulp niet nodig hebben. We kunnen niet zoveel voor ze doen. Als ze weer bedaard zijn, laten we ze weer gaan. Vaak zien we dezelfde mensen meerdere keren terug. Soms zelfs tientallen keren.'

Relatief oké en direct er vandoor

GHB-onderzoeker Harmen Beurmanjer van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron herkent het verhaal. 'Een verslaafde GHB-gebruiker kan out gaan. Diegene raakt bewusteloos en wordt wakker in een ziekenhuisbed, maar merkt daarna niet zoveel van zijn gebruik. In tegenstelling tot het gebruik van bijvoorbeeld extreem veel alcohol, is er géén katereffect. Dus zodra deze GHB-gebruiker wakker wordt, voelt diegene zich relatief oké. Maar om onthoudingsverschijnselen tegen te gaan, gaat diegene er direct ervandoor om een nieuw shotje GHB te nemen.'

Bekijk de reportage; de tekst gaat verder onder de video

Volgens Harmen Beurmanjer heeft een verslaafde gebruiker om de twee uur weer GHB nodig, om onthoudingsverschijnselen tegen te gaan. Ze kunnen niet gedwongen naar een verslavingskliniek gebracht worden, maar zelf actie ondernemen is lastig. 'Door GHB raken mensen het overzicht kwijt, waardoor ze misschien wel hulp willen maar het ze niet meer lukt om het te gaan zoeken. En dan worden ze hier op de spoedeisende hulp wel opgevangen, maar dit is alleen acute zorg. Ze hebben juist langdurige psychische hulp of verslavingszorg nodig. En begeleiding bij het afkicken, want dat is heel erg zwaar. Zomaar stoppen is ook heel gevaarlijk.'

Gevaarlijk spul

Ties Eikendal op de spoedeisende hulp: 'Ik maak me hier echt zorgen over. GHB is een groot probleem en dat blijft een beetje onder de oppervlakte. We zien het al een aantal jaren toenemen ondanks dat we roepen dat het gevaarlijk is. We moeten dit echt beter gaan begrijpen en behandelen,want het zijn vaak jonge mensen die maatschappelijk ontwricht raken hierdoor. Het is gevaarlijk spul.'

In Brabant wordt gekeken of het doorsturen naar de huisarts helpt omdat verslaafden zelf de weg naar een zorginstantie niet vinden.