Spionnenspektakel in Barneveldse kerk: '007 is in the house'

In een tijd waar kerken moeten sluiten, lukt het de kerkelijke organisatie DoorBrekers in Barneveld om de Midden Nederland Hallen vol te krijgen. Wekelijks ontvangen ze zo'n duizend bezoekers tijdens hun kerkdiensten. Deze zondag is er een speciaal thema: James Bond.

De kerkgangers waanden zich in een bioscoop compleet met rode loper, popcorn en filmposters. Er liepen startroopers uit de film Star Wars en Minions uit de kaskraker Verschirkkelijke Ikke. In de zaal ging het over James Bond. Tijdens de dienst kwam een van de favoriete auto's van Bond binnenrijden: een Aston Martin DB5. Voorganger Arjen Paauwe, in smoking en met een martini in zijn hand, vertelde een deel van het bijbelverhaal aan de hand van fragmenten uit de film.

'We vertellen over de bijbel maar wel in een eigentijdse vorm, die past bij de tijd van nu. We leven in 2019 en we houden kerkbijeenkomsten zoals Jezus denk ik nu ook zou doen' zegt Paauwe. 'Op een bijeenkomst in een kerkgebouw zit niet iedereen meer te wachten.'

'Jezus in je hart'

Ook bezoekers zijn zeer te spreken over de dienst. 'Het belangrijkste is dat je weet dat Jezus de zoon van God is. Als dat verteld wordt aan de hand van James Bond dan vind ik dat prima.' Een andere bezoekster zegt: 'Het helpt me beter te reflecteren, met zo'n eigentijds verhaal. Daarmee komt het duidelijker binnen.' De dienst duurde zo'n anderhalf uur en ook was er een speciale plek waar de kinderen werden opgevangen.

Paauwe is zich ervan bewust dat misschien niet iedereen deze vorm van geloofsbelijdenis kan waarderen.

Volgende week zondag is er nog een speciale filmkerkdienst. Het thema is dan Star Wars.