Dresscode pyjama levert gratis ontbijt op

Ze waren op weg naar Doppio, een espressobar die een speciale actie hield. 'Het concept is kinderlijk eenvoudig. Je komt hier in je pyjama naartoe en wij bezorgen een ontbijtje voor je. En dat is gratis als je aan de dresscode voldoet', legt Walter Jurrius van Doppio uit.

'We doen het ieder jaar bij het ingaan van de wintertijd. In het begin van de wintertijd merken we ook dat we het 's ochtends een stuk drukker hebben, omdat mensen toch vroeger wakker zijn', gaat Jurrius verder.

Wel frisjes

De pyjamagangers genoten wel van het gratis ontbijt. 'Het was wel frisjes om in de pyjama over straat te lopen, maar hier is het lekker warm en gezellig. Een croissantje, een lekker broodje en misschien wat muesli. En dat extra uurtje slaap was ook wel lekker.'