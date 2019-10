Oppositie kraakt Arnhemse coalitie: 'Een sesamstraat-akkoord'

door Huibert Veth

'Zoals mijn zoon ook afspraken maakt in groep zeven van de basisschool met de juffrouw', vervolgt Aydemir. 'Te lachwekkend voor woorden dat volwassen fractievoorzitters op dit niveau afspraken moeten maken om samen door een deur te kunnen. Er is dus nog steeds geen echte leider.'

Aydemir doelt hiermee op de samenwerkingsafspraken. Daarin staan zaken als: we spreken met elkaar en niet over elkaar, wethouders mogen met partijen sparren, bij overleg zijn we allemaal aanwezig en we spreken elkaar aan wanneer nodig.

'Erg lang geduurd'

Dat de handreikingen uit het rapport Frissen over de negatieve Arnhemse bestuurscultuur worden aangenomen, is 'niet anders dan eerder', zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Daniel Becker. Het is volgens hem goed dat er veel meer overleg is, maar het heeft vooral 'erg lang geduurd'.

Uit de gespreksverslagen blijkt dat er slechts drie officiële gesprekken nodig waren om de inhoudelijke twistpunten op te lossen. De overige tijd is gebruikt voor de verstoorde onderlinge relaties en moeizame samenwerking.

'Gaan met die banaan!'

'Gelukkig hebben ze besloten om de stad weer te gaan besturen', zegt fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal). 'Dat werd tijd. Gaan met die banaan!' Nico Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij) had liever meer samenspraak gezien met de overige partijen.

De SP wil een debat over de aanvullende afspraken op het coalitieakkoord. Volgens de partij wordt er nog altijd te veel bezuinigd op zorg. Ook zouden 'vastgoedmagnaten, pandjesbazen, eigenaren van hele grote woningen en het bedrijfsleven' profiteren van de afspraken.

Burgemeester Ahmed Marcouch vindt het 'goed dat deze stap is gezet'. 'Arnhemmers verdienen dat we werken aan een sterke stad. Samenwerking is daarvoor belangrijk.'

