Atlete Sifan Hassan grijpt naast Europese prijs

Sifan Hassan is tijdens het gala van de Golden Tracks in de Estse hoofdstad Tallinn niet gekozen tot Europees atlete van het jaar 2019. De Arnhemse wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter legde het in de verkiezing af tegen de Russische hoogspringster Maria Lasitskene.

De 26-jarige Hassan gold als kanshebber voor de titel vanwege haar erelijst die ze afgelopen seizoen opbouwde. Ze liep Europese records op verschillende afstanden, een wereldrecord op de Engelse mijl en won de finales van de Diamond League op de 1500 en 5000 meter.

De geboren Ethiopische beleefde haar hoogtepunt op de WK in de Qatarese hoofdstad Doha door als eerste atlete ooit het goud te pakken op de bijzondere combinatie van 1500 en 10.000 meter.

Maar de prestaties van Lasitskene zijn in de verkiezing zwaarder gewogen. Ze behoort tot de Russische atletes die nooit betrokken zijn geweest bij het dopingschandaal in dat land en won in Doha voor de derde keer de wereldtitel. Ze ging dit jaar over 2,06 meter, de hoogste sprong van de wereld in dit jaar.

Overigens was Hassan zaterdag niet aanwezig bij het verkiezingsgala van de Europese atletiekbond. Ze richt zich volledig op de halve marathon van deze zondag in Valencia. Ze hoopt daar nog van haar vorm van de afgelopen WK in Doha te kunnen profiteren en mogelijk een wereldrecord te lopen.

