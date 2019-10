Trainer Slutskiy over affaire Bazoer bij Vitesse: 'We wachten op zijn stap'

Donderdag na de training zei de aanvaller dat de affaire Bazoer intern wordt besproken, maar ook dat de verbannen Bazoer met zijn kwaliteiten in een topcompetitie had kunnen spelen. 'Hij heeft helaas ergens de verkeerde afslag genomen', reageerde Linssen. 'Maar alles wat hierover moet worden gezegd, blijft binnenskamers.'

Hulp voor Bazoer

Na de blamage thuis tegen ADO in GelreDome (0-2) voegde Linssen, voor de camera's van Fox Sports, nog wat zinnen toe aan de voor Vitesse pijnlijke affaire. 'Ik hoop dat hij hulp krijgt om ervoor te zorgen dat dit hem niet meer overkomt. Maar bij ons als spelers gaat de deur nooit dicht. Het is namelijk een genot om met hem te spelen.'

Bazoer werd woensdag weggestuurd van de training na een ruzie met Jay-Roy Grot. Het duo zat bij elkaar in een partijspel en plotseling zocht Bazoer de confrontatie met Grot. De 23-jarige Utrechter ging flink door het lint en beet Grot toe dat hij hem 'nog wel zou pakken in de kleedkamer.' Op dat moment waren er al veel ploeggenoten bovenop gedoken om Bazoer bij de Arnhemmer weg te houden.

Ook trainer Leonid Slutskiy kreeg nog de volle laag toen Bazoer al op weg was richting de kleedkamers op Papendal nadat hij was weggestuurd. De Russische coach liet een dag later weten dat het voor hem 'geen grote zaak' is en wilde er ook zaterdag heel weinig over kwijt. 'Het is niet aan mij, maar aan de club.'

Slutskiy krijgt veel vragen van de media, maar zegt nauwelijks iets over de affaire Bazoer

Later zei Slutskiy toch nog iets meer. 'Het is een ingewikkelde en complexe situatie. We hebben ook met de mensen rondom Bazoer te maken. Nee, ik weet niet wat en wanneer er iets gaat gebeuren. Maar we wachten op zijn stap', wilde de trainer wel kwijt. Of Vitesse excuses wil horen van de middenvelder is onduidelijk.

Bal bij Bazoer

Zeker is dat de selectie een 'gebaar en een bepaalde actie' wil zien van de rebel. Doelman Remko Pasveer hoopt, net als Linssen, ook op een spoedige terugkeer: 'De bal ligt bij hem. Hij moet laten zien dat hij weet dat hij fout heeft gezeten en dat hij daaraan wil werken. Dan is hij weer van harte welkom. Zo staan wij er als groep in', reageerde de ervaren keeper deze week.

Technisch directeur Mo Allach wilde zaterdagavond na de wedstrijd tegen ADO Den Haag niets over de affaire zeggen. 'Als er nieuws is, communiceren we dat.' Dinsdag ontbreekt Bazoer zeker nog in de groep als Vitesse het bekerduel speelt tegen De Graafschap.