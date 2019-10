Vitesse nu aan de andere kant van de medaille

Tekst gaat verder na de video:

Verdediger Danilho Doekhie pakt de juiste woorden om de wedstrijd te beschrijven. 'We hadden echt een dramatisch begin. Daarna liepen we meteen achter de feiten aan.' Vitesse probeerde het wel, maar echt overtuigend was het allemaal niet. 'Ik vind wel dat we veel kansen hebben gehad, maar ze gingen er niet in', stelt de jonge centrumverdediger. 'We hadden het nog kunnen omdraaien, maar dan moeten we wel een goal maken. Dat lukte niet.'

Foto: Broer van den Boom

ADO legt zwaktes bloot

Het leek er inderdaad op dat Vitesse nog 24 uur kon voetballen, maar dan zouden de Arnhemmers nog geen doelpunt maken. Juist omdat Vitesse ook niet bij machte was echt de wil op te leggen aan ADO. En daardoor liet ADO vandaag zien hoe Vitesse er werkelijk voorstaat. Een ploeg die niet goed voetbalt en moet hopen dat de kansen worden afgemaakt. Iets wat de laatste wedstrijden juist vaak lukte. Vandaag zat Vitesse dus aan de andere kant van de medaille.

'Ja, dat klopt. De afgelopen weken ging bijna alles erin, vandaag wilde dat niet. Het was echt het tegenovergestelde vandaag. En dan loop je tegen een thuisnederlaag op, dat mag sowieso niet. Maar hier moeten we niet te lang bij stilstaan.'

'Als we kansen afmaken, dan winnen we'

Trainer Leonid Slutskiy verschuilt zich ook vandaag achter de kansen van zijn ploeg. Hij wil niet wijzen naar het veldspel van Vitesse dat nog steeds niet overtuigend is. 'Kijk, vorige week maakten we drie goals uit drie schoten. Vandaag schoten we 27 keer en maakten we er geen een. Elk team dat die statistieken heeft zou met drie goals verschil winnen, maar dat gebeurde niet.'

Foto: Wil Kuijpers

Dat Vitesse niet echt overtuigde gaat er bij de Rus niet in. 'Als we onze kansen afmaken, dan hadden we toch makkelijk gewonnen? Onze spitsen speelden vandaag gewoon geen voetbal.'

Door de nederlaag heeft Vitesse nu voor het eerst in 14 maanden thuis verloren. Dat doet de Rus overigens ook niet zoveel. 'Aan elke serieuze reeks komt soms een einde, daar kijk ik ook niet echt naar.'