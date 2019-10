Vitesse verliest na 419 dagen weer eens een thuiswedstrijd

Vitesse begon dramatisch en kwam razendsnel op achterstand. Een voorzet werd slecht weggewerkt en na een eerste goede redding van Pasveer schoot Summerville raak. Een paar minuten later was het al 0-2. Immers knalde de bal zomaar in de kruising.

Na een kwartier kwam Vitesse bijna op 1-2. Een snelle inworp van Linssen belandde in de voeten van Matavz, die schoot hem via ADO-doelman Koopmans bijna in het doel, maar de bal werd van de lijn gehaald. Verder lieten de Arnhemmers vrij weinig zien in de eerste helft.

Foto: Wil Kuijpers

Na de pauze had het zomaar 0-3 kunnen worden. In een counter gingen drie spelers van ADO op Pasveer af, maar de levensgrote kans werd slecht uitgespeeld.

Goal afgekeurd

De Arnhemmers waren na de pauze wat ongelukkig en hadden zeker moeten scoren. Vitesse leek na 69 minuten ook een aansluitingstreffer te maken via Matavz. Hij zou in buitenspelpositie hebben gescoord. Vlak daarna ging een kans van Foor er net niet in. Ook Darfalou had nog een beste mogelijkheid, maar kreeg de bal niet tussen de palen.

De thuisnederlaag van Vitesse tegen ADO is een unieke. De laatste keer dat in GelreDome een eredivisiewedstrijd verloren ging was tegen Ajax. Op 2 september 2018, 14 maanden geleden alweer.

Nog in de top drie

Vitesse blijft voorlopig derde in de eredivisie met 23 punten uit elf duels.