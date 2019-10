Aart en Marijke zijn weer veilig thuis, maar hun camper staat nog in Zuid-Frankrijk

Aart en Marijke Nikkels zijn terug in Westervoort. De vakantie van het stel eindigde totaal anders dan verwacht. Ze kregen op de terugweg van de vakantie in Spanje pech met hun camper in Zuid-Frankrijk. En dat was niet alles: juist op dat moment was er zwaar onweer in het gebied.

door Joost van Erp

We schreven eerder deze week het avontuur van Aart (65) en Marijke (66) op. Ze maakten angstaanjagende momenten mee tijdens het noodweer, waarbij drie doden vielen.

Nog drie weken geduld

Het stel is dus inmiddels weer thuis, maar ook dat ging alles behalve soepel. De kapotte camper is namelijk nog altijd niet gemaakt. 'Dat kan ook nog wel drie weken duren', vertelt Aart. 'De camper wordt opgehaald en dan naar Nederland gebracht. Dan kan hij gelijk naar de garage.'

Het stel kreeg vrijdagochtend te horen dat de camper niet op korte termijn gerepareerd kan worden. Dus besloten ze niet langer af te wachten en naar huis te gaan. 'Een huurwagen konden we niet krijgen vanuit Beziers (daar waren ze neergestreken, JvE) en ook met het openbaar vervoer kwamen we niet weg. Dus zijn we gaan liften', zegt Aart zaterdagavond door de telefoon.

Duur grapje

'We zijn dankzij de app BlaBlaCar aan vervoer gekomen en naar de luchthaven van Toulouse gebracht. Daar hebben we een vlucht naar Amsterdam geboekt, waar we door onze zoon zijn opgehaald en naar huis gebracht.' Een duur grapje: voor de vliegtickets moest 300 euro per persoon worden afgetikt. 'Gelukkig doet de ANWB een duit in het zakje', aldus Aart. Dat is omdat er geen vervangend vervoer geregeld kon worden. 'Nou ja, we konden een wagen in Marseille oppikken.' Dat is zo'n 2,5 uur rijden. 'Voor ons geen optie.'

Na al deze ellende zou je denken dat dit de laatste vakantie met de camper is geweest. 'Ik dacht het niet', zegt Aart resoluut. 'We trekken er volgend jaar april weer op uit. Wij zijn echte camperaars en die krijg je de camper niet uit.'

Slapen in eigen bed

Over zijn camper maakt Aart zich geen grote zorgen. 'Ik verwacht dat er een nieuwe versnellingsbak in moet, maar dat is afwachten. We zijn nu vooral blij dat we weer veilig thuis zijn. Het was vannacht heerlijk om in ons eigen bed te slapen.'