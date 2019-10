Paulien en Thijs wonen in een spookhuis

Thijs staat 's avonds verstopt als horrorclown in zijn voortuin de toegangskaartjes te knippen. Paulien is één van de verplegers in het mortuarium in de woonkamer.

In hun keuken staat nog een zombie met een kettingzaag en in de gang en overloop staan nog allemaal andere enge types. Wie de tocht doorstaat kan wat te snoepen pakken in de tuin.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Van woonhuis tot spookhuis

'Ik vind het heel gaaf' zegt Paulien. 'We dachten: laten we gek doen. Je bent weken met elkaar bezig om het op te zetten.' Haar vriend Thijs is trots op wat ze hebben neergezet. 'Als je buiten komt krijg je complimenten en opmerkingen.' 'Ja, dat we gek zijn' vult Paulien aan.

Het huis is praktisch onbewoonbaar zolang de voorstellingen worden gegeven. De deuren zijn eruit gehaald en worden gebruikt in het mortuarium. Voor het toilet zit een traliedeur, voor de muren zitten zwarte doeken. Wie goed kijkt ziet nog een pak cruesli bovenop de keukenkastjes staan. 'We kunnen niet koken nu. We halen af, maar dat is het waard.'