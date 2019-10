'Een sluipmoordenaar die langzaam je keel dichtdrukt', grote zorgen bij bieb

Tot nu toe werd met veel inzet en creativiteit sluiting van veel vestigingen voorkomen. 'Maar de laatste jaren is zeker 20 tot 25 procent op de bibliotheken bezuinigd. Daardoor hebben we het werk van veel professionals nu door vrijwilligers laten doen', vertelt Tineke van Ham van Rijnbrink.

In veel plaatsen is de bibliobus niet meer, de rijdende bibliotheek in kleinere plaatsen. 'Altijd als gemeenten geld nodig hebben voor de bibliotheken, kijken ze naar ons. Terwijl wij op de lange termijn juist kosten voorkomen', zegt Van Ham.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bibliotheek niet alleen boekenwalhalla

Volgens haar is de rol van de bibliotheken de afgelopen jaren flink veranderd. 'Wij zijn allang niet meer alleen een uitleen voor boeken. Wij helpen laaggeletterden en statushouders met taal, doen heel veel met het onderwijs, maken ouderen digitaal vaardig, helpen mensen met DigiD en nog veel meer. De bieb is een investering om op lange termijn andere problemen tegen de houden', is de stellige overtuiging van Van Ham.

De bibliotheek Montferland herkent het beeld dat Van Ham schetst. 'Die bezuinigingen zijn een sluipmoordenaar die langzaam je keel dichtdrukt', vertelt bibliotheekdirecteur Eric van der Wal. Volgens hem wordt het steeds moeilijker om alle taken overeind te houden als het budget steeds minder wordt.

Verkeerde besparing gemeente

'De gemeente denkt kosten te besparen door ons samen te zetten met de muziekschool en een welzijnsorganisatie. Maar we werken al samen en zitten nu in een hypotheekvrij pand. Dat levert voor ons geen voordeel op', weet Van der Wal.



Rijnbrink gaat samen met bibliotheken in de andere provincies bij het kabinet aandringen op hulp.