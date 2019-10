'Zeer indrukwekkend', Achterhoek voor een dag oorlogsgebied

Dat deden ze in het kader van een grote viering die in 2020 plaats gaat vinden in het dorp. Dan worden er op drie avonden spectaculaire shows gegeven onder het mom 'ervaar de Tweede Wereldoorlog'. De kaartverkoop van de shows begon zaterdagochtend. Als 'startschot' van de verkoop zijn er acteurs gekomen om een deel van de oorlog na te spelen.

'Duitsers winnen deze slag'

Bij het naspelen is het alsof de geallieerden Etten weer proberen in te nemen van de Duitsers. Maar de geallieerden worden onder vuur genomen door een scherpschutter in het voormalige St. Lidwina klooster. De scherpschutter wordt gedood en de geallieerden zijn aan de winnende hand. Maar dan komen vanuit de andere kant van de Dorpstraat de Duitsers met een enorm bataljon aan. De geallieerden winnen deze slag niet.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Zeer indrukwekkend'

Heel Etten is uitgelopen om de acteurs bezig te zien en ze maken ook zeker indruk. 'Ik heb zelf de oorlog niet meegemaakt. Maar als ik dit zo zie, kan ik me voorstellen dat het enorme indruk gemaakt heeft op iedereen.' Een andere meneer heeft de oorlog wel meegemaakt. Hij is nu 81 jaar en hij zegt: 'Als ik de kogels hoor, klinkt het allemaal nog na in de oren. Het komt allemaal weer naar boven.'

Etten in de oorlog

De openluchtvoorstelling is een idee van Niels Berendsen van het Ettens Mannenkoor. 'Ik was naar een voorstelling van Soldaat van Oranje geweest', vertelt Berendsen. 'Kort daarna bedacht ik tijdens het hardlopen plotseling dat wij daar ook iets mee moesten doen. Etten heeft ook een verhaal over bezetting en bevrijding. Ik ben vervolgens naar mijn buurman gegaan, Toon Helmes. Hij is ook van het koor. Hij vond het direct een goed idee en heeft uiteindelijk de voorstelling geschreven.'

'Etten ligt in het centrum van de Achterhoek en Liemers en daarom de uitgelezen plaats voor deze 75-jarige herdenking van de Tweede Wereldoorlog in deze regio.' aldus Berendsen.

