Weer brand in Arnhemse Thorbeckestraat: drie auto's in vlammen op

In Arnhem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie auto's uitgebrand. De wagens stonden naast elkaar geparkeerd aan de Thorbeckestraat.

De brand werd rond 4.10 uur ontdekt. Toen de brandweer na enkele minuten arriveerde, stonden er drie auto’s in lichterlaaie. De politie verricht onderzoek. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Eerder deze maand ging in dezelfde straat ook al een auto in vlammen op.

In de Bugelstraat in Nijmegen woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag ook een autobrand. Van de BMW bleef weinig over.

