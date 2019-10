Hartverwarmend eerbetoon voor verongelukte trucker Daisy (26)

Daisy Peters-Kuyer kwam donderdag om het leven toen ze door nog onbekende oorzaak met haar vrachtwagen tegen een andere truck botste op de A50 bij Berghem. Beide vrachtwagens vlogen in brand. Daisy die een bekende was in de transportwereld overleefde de klap niet. Ze werd maar 26 jaar.

Bij Frauke Wanschers is het verdriet nog altijd groot voor het verlies van haar goede vriendin die ze al 16 jaar kent. Wanschers wilde samen met vrienden iets bijzonders voor Daisy doen. 'Ze was dol op het rijden in haar truck en een lieve, gekke meid', memoreert Frauke. 'Daisy verdient zo'n mooi eerbetoon.'

Reacties uit alle hoeken van het land

Frauke is ook nog altijd beduusd van de vele reacties van truckers die meeleven. Ze komen uit alle hoeken van het land. 'Gisteravond sprak ik zelfs iemand nog uit Den Haag. Alleen in een Whatsapp-groep zitten inmiddels 123 vrachtwagenchauffeurs die toegezegd hebben mee te willen rijden in het konvooi', vertelt Frauke. 'Sommige transporteurs willen zelfs met meerdere vrachtwagens meedoen.'

Het konvooi wordt samen met de familie georganiseerd. 'We doen alles in goed overleg en gingen ervan uit dat er hooguit vijftig chauffeurs zouden meedoen.' Als Frauke op haar sociale media kanalen kijkt zegt ze met trillende stem aan de telefoon: 'Wauw, ongelofelijk. Mijn oproep is meer dan 3000 keer gedeeld!'

Beuningen boven Venray

Daisy komt uit het Limburgse Afferden. Een crematie in Venray zou dan eerder voor de hand liggen. “Maar daar is te weinig plek voor vrachtwagens. Het crematorium in Beuningen biedt wel genoeg ruimte.' De crematie wordt gehouden aan de Schoenaker in Beuningen.

De tocht met vrachtwagens staat gepland vanaf Afferden via de A77 en de A73 richting Nijmegen. Of het eerbetoon ook echt kan doorgaan, is de grote vraag. 'We moeten maandag nog praten met gemeenten. Bijvoorbeeld zijn er verkeersbegeleiders hard nodig', besluit Frauke.