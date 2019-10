Minuut stilte voetbalvereniging Pax na familiedrama in Hengelo

Het eerste elftal speelde zondagmiddag een uitwedstrijd in Doetinchem, waar in overleg met de tegenstander is besloten een minuut stilte te houden. Ook werd er met rouwbanden gespeeld, net als door verschillende elftallen van Pax die thuis speelden.

Tekst gaat verder na de video:

Diep getroffen

De voetbalvereniging is diep getroffen door het overlijden van vrijwilliger Ab (62) en zijn vrouw (59). Ab zette zich de afgelopen jaren in voor de evenementencommissie, was sponsor en lid van de supportersvereniging.

Als eerbetoon had Pax ook een gedenkplek ingericht in het clubhuis. De oudste zoon van het echtpaar is nog steeds lid van Pax en speelde in het verleden op hoog niveau bij de voetbalclub.

Zoon verdachte

De man die is aangehouden in verband met de dood van het echtpaar, is hun andere zoon. Die meldde zich na het drama met verwondingen in het ziekenhuis. De politie hield hem daar aan. Volgens buurtbewoners kampt de zoon met psychische problemen. Hij zou depressief zijn.

Ab en Geke worden woensdag in besloten kring begraven.

Zie ook: