Pompekliniek in Nijmegen plaatst stroomhek na reeks ontsnappingen

De Pompekliniek kent drie ontsnappingen en een zelfmoord in korte tijd. Zedendelinquent Ronald van Z. uit Harskamp sloeg begin deze maand op de vlucht tijdens een rondje fietsen en werd vijf dagen later in Parijs opgespoord. Kort daarna kwam een 48-jarige tbs'er om het leven door zelfmoord bij een botsing met een vrachtwagen in Limburg.

Begin september wist een tbs'er al over het hek van de Nijmeegse kliniek te klimmen en eerder die maand ontsnapte een man op zijn fiets tijdens begeleid verlof. Beiden werden snel weer opgepakt.

Snel over hek

Volgens directeur Edo de Vries van de Pompestichting wordt de beveiliging van de tbs-kliniek jaarlijks onder de loep genomen. 'En er is nooit gebleken dat we niet aan de eisen voldeden. Maar het gaat er om hoe je de risico’s inschat. Bij de ontsnapping zagen we op camerabeelden dat de cliënt sneller over het hek klom dan wij voor mogelijk hadden gehouden', zegt hij tegen De Gelderlander.

'We moeten het lastiger maken om weg te komen. Al zitten er ook weer risico’s aan, omdat je de kans loopt dat er geweld wordt gebruikt om aan de begeleider de pinpas en de legitimatie te ontfutselen.'

Andere maatregelen

Sinds de laatste ontsnapping stuurt de Pompekliniek bij begeleid verlof een tweede begeleider mee. Mogelijk worden medewerkers in de toekomst uitgerust met een alarmknop die kan worden gebruikt als een tbs'er ervandoor gaat tijdens begeleid verlof.

Eerder werd al bekend dat de Pompekliniek gaat meedoen aan een test om tbs'ers met een enkelband op verlof te sturen. De proef duurt twee jaar en gaat vanaf december in. Ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen drong al aan op aanvullende veiligheidsmaatregelen.

