Succesreeks NEC ook genoegdoening voor Van Landschoot

Hij stond er vijf duels naast, maar sinds Jellert Van Landschoot terug is in de basis bij NEC, is er drie keer op rij gewonnen.

'Ja, dat doet enorm veel deugd', lacht de Belgische middenvelder. 'Heerlijk na een moeilijk begin van het seizoen. Nu negen op negen, een opsteker. Een supergevoel overheerst in de kleedkamer. Tegen MVV waren we de eerste helft de betere ploeg, maar maakten we de kansen niet af. De tweede helft liep moeizamer, maar perfect dat Okita twee goals maakt.'

De man van de twee treffers genoot zelf ook. 'Ja, ik ben hier heel blij mee. We gaan zo op dezelfde voet verder en hebben nog het maximaal aantal punten in de tweede periode. Die eerste goal was niet zo makkelijk. De bal kwam terug bij mij. Ik zag de doelman uitkomen, maar ik kon hem passeren en de 1-0 erin leggen.'

'Nu Cambuur, maar eerst voor de beker tegen Excelsior. Scoren tegen MVV was best bijzonder, omdat ik er heb gespeeld. Maar dat is alweer twee jaar geleden, ik ben nu vooral met NEC bezig en blij dat ik voor deze club belangrijk kan zijn met mijn doelpunten.'

Van Landschoot ziet progressie bij NEC. 'Voor de derde keer op rij houden we ook de nul. We doen het vooral als team, het individu is niet belangrijk. Nu Excelsior en Cambuur. Ik ben er zeker van dat wij deze ploegen ook aankunnen.'