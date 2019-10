Sterk De Graafschap koploper na ruime zege op FC Dordrecht

Hamdaoui had een aantal prachtige bevliegingen in de eerste helft (foto Wil Kuijpers)

De Graafschap, nog zonder Seuntjens en Van Huizen, startte goed en geconcentreerd aan het duel tegen de laagvlieger uit Zuid-Holland. Onder aanvoering van 9000 toeschouwers ging de thuisploeg uiteraard direct op zoek naar goals. Na wat dreigende momenten maakte Mo Hamdaoui de 1-0 na een pass van regisseur Branco van den Boomen die voor het duel de Bronzen stier ontving als beste speler van de eerste periode.

Hamdaoui, die zijn technische kwaliteiten weer eens showde, verdubbelde even later de voorsprong door ook de 2-0 achter Ten Have te prikken. De wedstrijd leek op dat moment al beslist want veel had FC Dordrecht niet in te brengen.

Na rust ging De Graafschap door met scoren. Tutuarima had eerst pech met een kopbal op de lat, maar de ploeg van Snoei bleef geduldig en met redelijk positiespel naar openingen zoeken. Toch leek FC Dordrecht de aansluitingstreffer te maken toen Van de Pavert een domme overtreding maakte en met rood naar de kant moest. Hidde Jurjus stopte echter op prachtige wijze de penalty.

Een minuut later sloeg De Graafschap met een man minder genadeloos toe. Van Mieghem maakte binnen zestig seconden de derde en vierde treffer. Na weer goed werk van Hamdaoui miste invaller Seuntjens een dot van een kans. De rebound was echter voor Van Mieghem die na een sprint ook de 4-0 liet aantekenen.

Het slotakkoord was voor invaller Helmer die Van Mieghem was komen aflossen. Nu gaf Seuntjens de beslissende pass. De Graafschap deed prima zaken met de klinkende 5-0 zege en staat nu samen met SC Cambuur bovenaan in de eerste divisie.