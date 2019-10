Hoera, het is weekend! Dit is er allemaal te doen in Gelderland

De herfstvakantie komt dit weekend ten einde en het weekend belooft mooi te worden, in ieder geval zaterdag. Op sommige plekken kan het zelfs nog 20 graden worden. Er is weer genoeg te doen en te zien. Ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Griezelen in Het Land van Jan Klaassen

Halloween komt er weer aan: op 31 oktober is het zover. Het Land van Jan Klaassen in Braamt neemt daar vast een voorschot op met de griezelweken. Schmink je als een echte griezel in de binnenspeeltuin en kijk de griezelvoorstelling (niet eng) in het poppentheater. Wie dapper genoeg is om de voorstelling af te kijken, verdient een griezeldiploma! Het park is iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

HalLooween Loo

Nog meer griezelen kan dit weekend in Loo. Tussen 12.00 en 16.00 uur is het voor het vijfde jaar op rij HalLooween bij winkelcentrum 't Loo. Er rijdt een Halloweentrein door het winkelcentrum, er lopen griezelige steltlopers rond en je kunt zelf een pompoen uitzoeken en uithollen. 's Avonds kan nog tussen 19.00 en 21.00 uur door de straten van Loo worden gezworven.

Familiefestival Kleurrijk in Veluvine

Tijdens de interactieve ochtend in Veluvine kunnen kinderen op een toegankelijke manier kennismaken met theater en kunst. De foyer van Veluvine wordt omgetoverd tot een speeltuin en een wondere wereld van kleuren en figuren, waar regels vervagen en fantasie en plezier alle ruimte krijgen. Ook zijn er twee gratis voorstellingen te zien. Het festival is voor kinderen van 2 tot 6 jaar.

Nacht van de Nacht in Ermelo

Bij de Ermelose schaapskooi is het 's nachts aardedonker. De perfecte plek voor de Nacht van de Nacht, een evenement waar aandacht wordt gegeven aan het donker. Er zijn tussen 19.00 en 22.00 uur telescopen om mee naar sterren en sterrenbeelden te kijken, of wat dacht je van een nachtexcursie over de hei en door het bos? Kinderen kunnen luisteren naar spannende verhalen over de nacht en mogen zich laten schminken. Toegang is gratis.

Appelspeurtocht

Dit weekend eindigt de Week van het Landschap. Geldersch Landschap & Kastelen organiseert daarom allerlei activiteiten, waaronder diverse Kinderspeurtochten tussen 12.00 en 16.00 uur. Die duren ongeveer 45 minuten en kosten 1 euro per kind. Bij Kasteel Doorwerth is zelfs een Appelspeurtocht, waar gezocht kan worden naar de gouden appel tussen de gewone appels en peren. Naast de reguliere toegang zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten via uit@gld.nl.

Zie ook: Opnieuw fraaie herfstdag: het wordt zaterdag 20 graden