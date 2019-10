Partij voor de Dieren zet aanval in op wapens en jagers

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Buren vindt het aantal wapens in de gemeente schrikbarend hoog. Volgens gegevens van de politie bevinden zich in Buren bijna 700 legale wapens. In het licht van de recent ingevoerde psychologische gedragstest, waar veel jagers niet voor slagen, wil de PvdD dat de gemeente actie onderneemt.

door Erik van Dam

Het liefst ziet fractievoorzitter Joop de Jonge alle wapens verdwijnen, erkent hij. 'We willen sowieso af van de jacht, dat klopt. Maar we willen ook dat het college en de gemeenteraad van Buren beseffen dat er dus mensen zijn die met een wapen rondlopen, terwijl ze psychologisch niet in orde zijn. Dat kan in onze ogen niet. En daarom willen we dat het college zijn steun uitspreekt aan minister Grapperhaus.'

E-screener

De psychologische test die De Jonge aanhaalt is de e-screener, een lijst met 100 vragen die bepaalt of de aanvrager van een jachtakte wel psychologisch geschikt is voor het bezit en gebruik van een wapen. Minister Grapperhaus voerde de test per 1 oktober in.

Sindsdien zijn personen die een jachtakte aanvragen verplicht de test te ondergaan op één van twintig locaties in Nederland. Wie niet slaagt voor de test, kan zijn jachtakte vergeten. Mensen die al langer jagen krijgen de komende drie jaar een oproep om tegen betaling van 54 euro de e-screener te doen. Zakken zij voor de test, dan krijgen ze de uitslag niet te zien, maar komt de politie hun wapen en jachtakte ophalen.

Als mensen een wapen bezitten en daar psychisch niet geschikt voor zijn, moeten we daar iets aan doen' Joop de Jonge, fractievoorzitter Partij voor de Dieren in Buren

Fractievoorzitter De Jonge is blij met de komst van de psychologische test. Hij verwijst naar de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011, waarbij een man met een psychische stoornis zes mensen doodde en zeventien verwondde. Hij bleek een wapenvergunning te hebben en in bezit van drie legale wapens. 'Als we bang zijn dat meer mensen die daar psychisch niet voor geschikt zijn een wapen bezitten, moeten we daar iets aan doen en is zo'n test een goed middel.'

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) zet juist vraagtekens bij de e-screener. 'Wij zijn van mening dat zo’n test niet met zekerheid kan zeggen of iemand wel of niet geschikt is om een jachtakte of wapenverlof te krijgen. In Finland is een dergelijke test enkele jaren geleden om die reden na anderhalf jaar alweer afgeschaft', zegt de organisatie.

'Geen schijnveiligheid creëren'

De Jagersvereniging benadrukt niet per definitie tegen een screening te zijn. 'Een wapen is een verantwoordelijkheid en daar moet je mee om kunnen gaan. Maar screening moet wel ergens toe leiden en geen schijnveiligheid creëren', geeft de vereniging aan.

Op dit moment is de regelgeving rond wapenbezit echter goed genoeg, vindt de Jagersvereniging. Ze zegt dat Nederlandse jagers vier examens met succes moeten afleggen voor ze een jachtakte mogen aanvragen. Die jachtakte wordt vervolgens pas uitgereikt wanneer de politie heeft gekeken of de kluis met geweren wel volgens instructies is gemonteerd.

Screening voor nieuwkomers

Het lijkt de Jagersvereniging beter wanneer mensen die voor het eerst een jachtakte aanvragen, uitgebreid worden gescreend. 'En voor de mensen die al een jachtakte hebben: geef hen een meerjarige akte, net zoals automobilisten een rijbewijs voor langere tijd hebben.'

'Jagers worden al gecontroleerd in het veld en thuis, net als automobilisten controles hebben op de weg en er flitspalen langs de weg staan. Jagers krijgen ook onaangekondigde thuiscontroles, waarbij de politie op de stoep staat om te zien of alles in orde is.

'Een examen stelt niet veel voor'

Fractievoorzitter De Jonge van de Partij voor de Dieren in Buren vindt het niet voldoende. Hij is en blijft voorstander van de e-screener. 'Er hebben gerenommeerde instanties naar die test gekeken. Een gewoon examen voor een jager stelt ook niet veel voor. Ik heb in dienst gezeten en kon toen ook een wapen hanteren, maar of ik geestelijk ook goed in elkaar stak is me daarbij niet gevraagd.'

Sinds de e-screener is ingevoerd hebben veel jagers de test al afgelegd. Dagblad De Limburger berichtte al dat in die provincie een kwart van de jagers zijn akte verloor als gevolg van de e-screener.