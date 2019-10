Doetinchem wil ruimte voor woningbouw

Volgens de gemeente vindt er nu een mismatch plaats op de woningmarkt. Het woningaanbod zou al langer kwalitatief niet aansluiten op de vraag van woningzoekenden. Veel grotere, duurdere en oudere woningen van met name ouderen worden te koop aangeboden, terwijl er juist vraag is naar kleinere, goedkopere en nieuwere woningen voor diezelfde ouderen. Met het vaststellen van een nieuwe woningbouwstrategie verwacht de gemeente dat verschillende initiatieven, die de afgelopen tijd niet van de grond kwamen, nu weer zullen worden opgepakt. Ook wil Doetinchem weer nieuwe gemeentelijke kavels gaan verkopen. Vanwege de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof is het volgens de gemeente van belang dat ongebruikte bouwmogelijkheden uit het verleden in bestemmingsplannen in stand worden gelaten. Zo kunnen nieuwe plannen alsnog doorgang vinden.



Voor het op peil houden van de sociale huurwoningvoorraad heeft de gemeente onder andere prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Sité Woondiensten. Daarin is opgenomen dat Sité tussen 2015 en 2025 in totaal 400 sociale huurwoningen toevoegt aan de huidige woningvoorraad. Ook andere bewoning zoals tiny houses en kamerbewoning moet volgens Doetinchem mogelijk zijn, als daarover goede afspraken worden gemaakt met ontwikkelende partijen.



Buitengebied niet opgenomen

Het buitengebied van Doetinchem maakt geen deel uit van de nieuwe woningbouwstrategie. De gemeente is bezig met een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied die in januari volgend jaar duidelijkheid zal geven over de mogelijkheden van nieuwe woningen. De nieuwe woningbouwstrategie moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad.