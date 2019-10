Jongeren en ouderen leven drie dagen lang samen

door Davie Klein Gunnewiek

Eén van de activiteiten tijdens dit weekend is een stijldansworkshop. 'Ik heb ooit met mijn opa een rondje over de dansvloer gemaakt op een verjaardag', zegt Florien Saalmink. Zij neemt als jongere deel aan de 'Slowdate' en haar wens om een workshop stijldansen te volgen komt tijdens dit weekend uit. 'Ik heb dit altijd al eens willen leren.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Florien hoorde over het experiment om 72 uur lang met ouderen op te trekken via haar docent Nederlands. De jongeren slapen tijdens het hele weekend in de Gruitpoort, terwijl de ouderen overnachten bij villa Ruimzicht in de stad. Wel wordt er samen gekookt en doen de ouderen en jongeren samen boodschappen.

De ontmoetingen tussen jongeren en ouderen vinden maandelijks plaats in de Gruitpoort onder de naam 'Slowdates'. Onlangs won het project de Jo Visser Award, die zondag als slot van het weekend wordt uitgereikt. De award is bedoeld voor initiatieven die op een positieve manier aandacht vragen voor ouderenzorg.

'Ik wil tijdens dit weekend graag kijken of er verschil is tussen beide generaties, maar ook kijken waar we gelijkenissen hebben', zegt Florien. 'Je mag dan verschillend zijn opgevoed en als oudere in een andere tijd hebben geleefd, maar ik ervaar dat we ook veel op elkaar lijken.'

Florien hoopt vriendschappen over te houden aan deze drie dagen samen met ouderen. 'Als ik ze nog eens tegen kom in de supermarkt bijvoorbeeld, wil ik er gewoon een praatje mee maken en bijkletsen.

'Ik had gedacht dat er grote verschillen zouden zijn'

Guus van Eijk neemt deel als oudere en ervaart het contact met jongeren als positief. 'Ik had gedacht dat er hele grote verschillen zouden zijn, maar het blijkt dat ideeën die de jeugd heeft en die wij hebben best op elkaar lijken', aldus van Eijk.



De gesprekken die hij heeft met de jongeren zijn soms ook erg intiem. 'Zo mochten we onze eigen muziekstukken meenemen en daar een verhaal aan verbinden. Dan komt bijvoorbeeld het thema kanker langs. Dat is best heftig om met elkaar over te praten.'

Van Eijk verwacht dat door de ontmoetingen tussen jongeren en ouderen vriendschappen voor het leven ontstaan: 'Er begint al een vriendschapsband te komen tussen mensen en dat is leuk om te zien.'

Bijzondere gesprekken en verbinding zoeken

Volgens projectleider Boaz Boele maken de gesprekken en de ontmoetingen tussen ouderen het project uniek. 'We eten samen en daarom is er meer tijd voor een gesprek', vertelt Boele. 'Je krijgt ook andere gesprekken, zo gaf een oudere bij mij aan. Er wordt goed naar elkaar geluisterd en dan worden er dingen uitgesproken die je normaal gesproken niet zo snel zou zeggen. Ze leren elkaar op andere vlakken kennen.'



Zo werd er tussen de jongeren en ouderen gesproken over het thema gescheiden ouders. 'Is dat echt iets van deze tijd of gebeurde dit vroeger ook al veel? Dat zijn vragen die ze met elkaar beantwoorden', aldus Boele. 'Dan krijg je hele bijzondere gesprekken met elkaar.'

Het 72 uur met elkaar doorbrengen is volgens Boele intensief. 'We doen echt alles samen deze dagen. Daarbij mag het leuk zijn, maar het is niet erg als het even niet zo leuk is. Ik ben benieuwd wat er gebeurd tussen jongeren en ouderen als ze langer met elkaar samen zijn. Ik hoop dat ze meer verbinding krijgen met elkaar.'



Boele hoopt na dit experiment dat de 'Slowdate Overnight' een vervolg krijgt. 'Daar hebben we nu nog geen plannen voor liggen. Van dit project, 72 uur lang met elkaar doorbrengen, droomden we al een tijdje. We gaan zien wat er in de toekomst mogelijk is tussen beide generaties. Ik zou de uitdaging heel graag aan willen gaan.'