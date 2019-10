Rel in waterpololand: speler vier duels geschorst na kaakbreuk

De speler brak in een oefenduel de kaak van Simon van der Jeugt van Polar Bears uit Ede op vijf plaatsen. Het slachtoffer moest naar eigen zeggen door een rietje eten en kan zes weken niet kauwen.

Volgens de waterpolobond KNZB is de straf voor 'ernstig onbesuisd spel', maar is er niet bewezen dat er sprake is van opzet. Technisch coördinator Rob van de Blaak van Polar Bears stelde vrijdagmiddag dat hij nog in afwachting is van de volledige uitspraak van de bond.

Drie punten in mindering

De Edese club vond wel dat er sprake is van opzet en weigerde daarom het onderlinge competitieduel van 19 oktober te spelen.

'Dat duel wordt ingehaald, maar ik ga ervan uit dat we drie punten in mindering krijgen omdat we niet zijn komen opdagen', aldus Van de Blaak.

