Er hangen nog bijzonder veel appels in de bomen

door Menno Provoost

Zelf appels plukken in de boomgaard is voor veel mensen rond Zaltbommel een leuk uitje in de herfstvakantie. Maar dit jaar blijft de belangstelling toch wat achter bij de grote hoeveelheid appels aan de bomen.

'Fruit dat blijft natuur', zegt teler Wouter van Teeffelen. 'Waar het vorig jaar een beetje tegenviel, hebben we dit jaar erg veel appels. Daarbij is het iets minder druk geweest dan voorgaande jaren, dus er blijven best veel appels hangen.'

Niet alle appels hebben bovendien de kwaliteit om er op de veiling een goede prijs voor te krijgen. Van Teeffelen: 'Omdat ze zo vol hangen en omdat het de laatste weken erg nat, koud en weinig zon was, kleuren ze moeilijk. Er zijn vrij veel appels die eigenlijk net wat te bleek zijn gebleven. Daar kun je weinig mee als teler. Ja, als fabrieksfruit om te verwerken tot sap of appelmoes, maar daar krijg je een laag prijsje voor.'

Supermarkt

Karin van Dijk is via Facebook met haar dochter en kleinkinderen in de zelfplukboomgaard bij Zaltbommel terecht gekomen. 'Het leek ons leuk. Mijn kleinzoon is nu tweeënhalf. Ik wil graag laten zien dat de appeltjes niet zomaar in de supermarkt liggen maar dat ze aan de bomen groeien. Ik heb zelf ook appelboompjes in de tuin staan en daar wijst hij ook altijd naar. Maar die mag hij nog niet plukken.'

Van Dijk is verbaasd over de vele appels die nog in de boomgaard hangen. 'Ik kan iedereen aanraden om morgen even te komen plukken', zegt ze, 'want er hangt nog echt heel veel.'

Goed doel

Deze zaterdag staat de laatste plukdag gepland maar daarmee is de oogst waarschijnlijk nog niet binnen. Van Teeffelen hoopt dat hier nog een oplossing voor komt. 'Er zijn een paar opties', zegt hij. 'Ik kan ze zelf afplukken en verkopen, maar daar zal ik niet veel aan over houden. Ik kan ze laten vallen, dat vind ik ook zonde. Eigenlijk hoop ik dat iemand een goede bestemming heeft. Goede doelen mogen ze voor niks komen plukken.'

