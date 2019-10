Zo schiet je het perfecte plaatje van een paddenstoel

In de Gelderse natuur zijn dit najaar volop vliegenzwammen, eekhoorntjesbrood en andere paddenstoelensoorten te vinden. Het is namelijk een prima paddenstoelenjaar. Als je een gaaf exemplaar vindt, wil je daar wellicht ook een mooie foto van maken. En dat is nog best lastig. Daarom geeft professioneel natuurfotograaf Johan van der Wielen nuttige tips..

Van der Wielen trekt een trolly volgeladen met statieven en apparatuur achter zich aan als hij samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink door het Renkums Beekdal wandelt. Het is een van de plekken in Gelderland waar je nu volop paddenstoelen kunt vinden.

'Ook zonder al die apparatuur kun je mooie foto's maken hoor', legt Johan uit. Hij gebruikt de extra lenzen, filters en flitsers vooral om zijn foto's een persoonlijke stempel te geven. De mooiste paddenstoel in een bos is voor de fotograaf lang niet altijd geschikt om vastgelegd te worden op de gevoelige plaat...

Luister naar het eerste deel van BuitenGewoon Radio met fotograaf Johan van der Wielen:

Geen dure camera nodig

Ondertussen is Johan op zijn buik bij een andere paddenstoel gaan liggen. Het exemplaar is zo'n zeven centimeter hoog en groeit tussen de bladeren op het mos. Voorzichtig verwijdert de fotograaf de blaadjes die in de weg liggen.

Dan valt op dat er nog een klein paddenstoeltje naast groeit. Om te laten zien dat je echt met vrijwel iedere camera een mooie foto kunt maken, gebruikt Van der Wielen alleen een mobiele telefoon...

Luister naar deel twee van BuitenGewoon Radio met fotograaf Johan van der Wielen:

Tips van de meester: zo moet het (niet)...

1. Fotografeer een paddenstoel niet van boven. 'Het beeld wordt daardoor rommelig, alles wordt scherp en je ziet niet hoe indrukwekkend zo'n paddenstoel is.' Van de zijkant is beter..

2. Door de paddenstoel van de zijkant te fotograferen, ontstaat een beter plaatje. 'Zo krijgt de achtergrond meer ruimte. Wel zijn er nog veel blaadjes op de grond die te veel afleiden.' Die moeten dus weg...

3. Door alle blaadjes te verwijderen die afleiden van het onderwerp, wordt het beeld nog een stuk rustiger. 'Bekijk niet alleen je paddenstoel, maar let op de hele foto en de omgeving', geeft de natuurfotograaf als tip. 'Wacht in dit geval dus ook even tot er geen mensen meer op de achtergrond lopen.' Hieronder zie je het uiteindelijke resultaat...

4. De foto is dicht op de paddenstoel genomen. Door te kiezen voor een laag standpunt kijk je onder de paddenstoel door. Hierdoor zie je meer van zijn leefomgeving en ontstaat er diepte in de foto. De kleinere paddenstoel rechts in beeld maakt het plaatje compleet.

Hét fallussymbool onder de paddenstoelen (grote stinkzwam)

Deze grote stinkzwam doet zijn naam eer aan. De paddenstoel verspreid een indringende lucht die vliegen en andere insecten aantrekt. Daar is het deze paddenstoelensoort ook om te doen.

De dieren eten van het slijmerige goedje op de kop van de paddenstoel. Als ze er vervolgens weer vandoor gaan, verspreiden ze met hun lichaam de sporen van de paddenstoel. Laurens maakte er met zijn mobiele telefoon een foto van. Met de tips van de professionele fotograaf in het achterhoofd is er nog een boel aan dit plaatje te verbeteren...

Is deze stinkzwam geschikt als onderwerp voor jouw foto? (Foto: mobiele telefoon Laurens Tijink)

Alles uit de tas..

Als Johan de eerste tips voor een betere foto heeft gegeven, is het tijd om de apparatuur die hij meesleept op zijn trolly erbij te pakken. Voor onderstaande foto maakte hij gebruik van een flitser en een kleurenfilter. Dit geeft ineens een heel andere sfeer...

Benieuwd hoe Johan deze foto heeft gemaakt? Luister naar onderstaande radiobijdrage:

De belangrijkste tips van de professional

Zoek tot je een echt mooie paddenstoel vindt en ga daar helemaal voor. Probeer niet het hele bos te fotograferen en laat je niet opjagen door je partner of kinderen die snel verder willen. Neem veel tijd en wees niet gehaast, dat betaalt zich altijd terug in mooie beelden.



Fotografeer op ‘ooghoogte’, zorg dat je je camera of telefoon op dezelfde hoogte houdt als de paddenstoel, niet van boven. Je zal dus vaak plat op de grond liggen!



Verwijder storende elementen als blaadjes, takjes of andere losliggende dingetjes uit je compositie. Laat duidelijk zien waar het om gaat in het beeld. Alles wat niet in de compositie hoort, moet dus ook niet op de foto. Sloop echter niet het hele bos!



Zorg voor grote afstand tussen paddenstoel en achtergrond. Hoe verder de achtergrond, hoe egaler en onscherper hij wordt. Dan krijgt je paddenstoel de volle aandacht en word je als kijker niet afgeleid door de achtergrond.



Speel met het licht. Meelicht is vaak saai (en je krijgt snel je eigen schaduw over de paddenstoel), zijlicht is heel speels met schaduw en lichtpartijen, tegenlicht heel spannend, maar best lastig door grote licht/donker contrasten. Gebruik ook eens een flitser of het lampje van je telefoon om de paddenstoel bij te lichten!



Wees niet tevreden met één foto, maar kijk wat er nog meer mogelijk is. Misschien iets verder weg of juist dichterbij, staand of liggend, ingezoomd of uitgezoomd, klein in het landschap of juist een detail. 'Als je denkt dat je klaar bent, ben je bijna halverwege!'



Paddenstoelen leven maar een paar dagen. Is hij nu mooi, dan moet je nu aan de slag. Stel je ‘fotoshoot’ dus niet te lang uit.



Je hebt geen dure spullen nodig voor mooie paddenstoelenfoto’s. Leer je eigen materiaal kennen en kijk wat daarmee kan. 'Een camera maakt net zo min een mooie foto als een oven een cake bakt…'

