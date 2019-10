Griezelen met educatief randje in Silvolde

Jongerencentrum De Lichtenberg houdt zaterdag voor de derde keer de Strong Horrornight in Silvolde. Behalve griezelen willen de jongeren de bezoekers ook iets bij brengen over de kernramp in Tsjernobyl in 1986.

'Als bezoekers bij ons binnenkomen krijgen ze een pak aan', vertelt organisator Damon van de Gevel over de start. De Strong Horrornight vindt plaats in een doolhof voor De Lichtenberg, dit wordt in zones verdeeld en stap voor stap gaan bezoekers mee in het verhaal. 'Ze gaan de ramp van Tsjernobyl opnieuw beleven, maar dan op een leuke en speelse manier', zegt Van de Gevel.

Het idee ontstond al eerder, maar werd gefinetuned nadat de Netflix-serie Chernobyl uitkwam. 'De voorbereidingen zijn in maart gestart, toen hebben we de eerste vergadering gehad. Omdat we onze vrijwilligers erg belangrijk vinden, hebben we gezegd ‘jullie mogen kiezen wat het thema wordt’, en daar is het onderwerp uitgekomen. Toen de serie Chernobyl op Netflix kwam, hebben we alles weer iets omgedraaid en is het meer op Tsjernobyl gaan lijken.'



De organisatoren hebben zich goed voorbereid en bezochten Kalkar en Doel, bij Antwerpen. 'Om te zien hoe een kerncentrale eruit ziet van binnen zijn we bij Kalkar geweest, welke stappen doorloop je en wat maak je allemaal mee', vertelt Van de Gevel. 'In Doel ervoeren we wat het is om in zo’n verlaten gebied rond te lopen, ook al heeft het daar niks met een kerncentrale te maken.'

Met deze ervaringen op zak werd het doolhof ingetekend en afgelopen maandag om 7.00 uur kwam de eerste vrachtwagen aan. 'We zijn natuurlijk druk bezig met alle spullen verzamelen, maar vanaf maandag was het voor ons vijf dagen lang door werken.' Zaterdagavond om 18.00 uur start de avond voor kinderen tot 15 jaar, zij betalen 2 euro. Om 20.00 uur is het de beurt aan iedereen van 16 jaar en ouder, voor hen zijn de kosten 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur.