GGNet belt patiënten van Zilveren Kruis op het laatste moment af

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is onthutst over het feit dat GGNet deze week 90 klanten vlak voor hun intake heeft afgebeld. 'We hebben telefoontjes gehad van klanten die al tien maanden op een wachtlijst staan en nu een dag van tevoren zijn afgebeld', laat woordvoerder Christine Rompa namens de zorgverzekeraar weten.

De Gelderse organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGNet neemt sinds 21 oktober geen patiënten meer aan die zijn verzekerd bij het Zilveren Kruis en de daaraan verbonden verzekeraars Prolife, FBTO, Interpolis, De Friesland, Avero Achmea, One Underwriting Health en Ziezo. De vergoeding die voor dit jaar was afgesproken is namelijk op.

'Klanten bellen ons huilend op'

'Ik ben onthutst', laat woordvoerder Christine Rompa van Zilveren Kruis weten. 'Klanten bellen ons huilend op, ze staan maanden op een wachtlijst en worden nu een dag voor hun intake afgebeld.' Om verhaal te halen trekt de zorgverzekeraar aan de bel bij GGNet. 'Die bevestigde ons dat er ongeveer 90 geplande afspraken zijn afgezegd. Bij nieuwe klanten is het een ander verhaal, maar dit kan volgens ons niet.'

De patiëntenstop geldt niet voor iedereen. Mensen die in crisis zijn of gedwongen moeten worden opgenomen en voor patiënten jonger dan 18 jaar maakt GGNNet een uitzondering. Wie niet binnen deze groep valt kan contact opnemen met Zilveren Kruis, die vervolgens kijkt of de patiënt elders kan worden behandeld. Mocht dit niet kunnen, bijvoorbeeld omdat een alternatief soms te ver weg is, wordt de aanvraag bij GGNet pas na 1 januari 2020 in behandeling genomen.

Wie is verantwoordelijk?

Volgens Erik Bloem van de Nederlandse Zorgautoriteit hebben GGNet en het ZilverenKruis samen iets afgesproken over wie verantwoordelijk is voor de patiënt in dit soort gevallen. 'Je moet je houden aan het contract. Daar staat iets in over hoe je de zorg voor patiënten regelt als een omzetplafond is bereikt.' De NZa is niet te spreken over de kwestie. 'Dit mag op geen enkele manier over de rug van patiënten worden uitgevochten. Die zouden hier geen last van moeten hebben. Dus we verwachten dat ze dit netjes oplossen.'

Wat is een omzetplafond?

Een omzetplafond is het maximaal aantal behandelingen dat een zorgaanbieder, in dit geval GGNet, mag uitvoeren volgens het contract met een zorgverzekeraar. Gaan zorgaanbieders over het afgesproken maximum heen, dan vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen niet. Verzekerden lopen dan het risico dat ze dat jaar niet meer bij de zorgaanbieder terecht kunnen.

Volgens Zilveren Kruis zijn zij in ieder geval niet verantwoordelijk voor de patiënten die kort voor hun intake zijn afgebeld. 'Als je een afspraak hebt staan, ben je een overeenkomst met een patiënt aangegaan. Wij denken dat je er dan niet meer onderuit kan, GGNet is wettelijk verantwoordelijk.' De zorgaanbieder zelf denkt daar anders over. 'Zodra mensen bij ons in behandeling zijn en een behandelaar hebben, is GGNet verantwoordelijk. Maar de zorgplicht ligt altijd bij de zorgverzekeraar. Die heeft altijd de plicht om voldoende zorg in te kopen zodat de zorgaanbieder zorg kan leveren', aldus een woordvoerder van GGNet.

Voorstel

De twee partijen zijn al langere tijd in gesprek met elkaar om tot een goede oplossing te komen voor de te krappe inkoop van de zorgverzekeraar en de toenemende kosten van steeds meer complexe problematiek van patiënten bij de zorgaanbieder. Eerder kwam de organisatie volgens eigen zeggen ook al tekort, maar nu past ze ervoor het verschil uit eigen zak bij te betalen.

Binnenkort gaan de partijen wederom met elkaar om tafel. 'Wij gaan GGNet een voorstel doen voor de bestaande klanten', laat Rompa weten.

