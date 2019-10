Grondwaterpeil in Achterhoek nog niet stabiel

'De regen van de afgelopen periode heeft zeker geholpen, dus we zien dat de beken zich aan het vullen zijn', zo laat Minke Huurnink van het Waterschap Rijn en IJssel weten. 'Maar het grondwater is nog steeds laag, dus het water vult het grondwater nog niet aan. Dat maakt dat de situatie niet stabiel is.' Afgelopen zomer werd een algeheel verbod op het onttrekken van grondwater ingesteld. Daarnaast is het bij natuurgebieden De Zumpe (Doetinchem) en het Stelkampsveld (Borculo) verboden om oppervlaktewater te onttrekken.



Na de droge zomer van 2018 werden de opgelegde verboden in februari 2019 ingetrokken. 'Ik kan niet zeggen of het later of eerder wordt', zegt Huurnink. 'Het najaar is nu wel iets gunstiger dan vorig jaar, toen hebben we heel lang moeten wachten op een beetje regen. Maar we kunnen niet inschatten hoeveel regen er gaat vallen.'