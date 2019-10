Grot hoorde nog niks van Bazoer na handgemeen op training

Door Sander Maassen van den Brink

Bazoer en Grot kregen woensdag op de training ruzie. Grot blikt nog even terug op dat voorval. 'Er was een akkefietje met mij en Bazoer en dat is uit de hand gelopen. Er was een reactie op een reactie en dat werd heviger en liep vervolgens uit de hand. Ik kan er verder niet zoveel over zeggen.'

Tekst gaat verder na de video:

Bazoer riep vervolgens naar Grot: 'Ik pak jou nog wel in de kleedkamer.' 'Dat heb ik niet gehoord, want ik zat zelf ook hoog in mijn emoties. Maar als hij dat heeft gezegd is dat vooral zijn keus. Ik heb daar weinig van meegekregen.'

Geen excuses

En nog altijd heeft Grot niets gehoord van Bazoer. 'Nee, hij heeft mij niet gebeld en ik heb hem nog niet gesproken. Er zijn dus ook nog geen excuses. Of ik dat vreemd vind? Hij gaat er maar mee om hoe hij er mee om wil gaan, ik ben gewoon rustig. Voor mij is het geen groot probleem. Ik denk alleen niet dat dit op het trainingsveld hoort, maar dat is aan hem.'

Gesprek?

Jay-Roy Grot lijkt er inderdaad rustig onder. 'Ik heb ook geen probleem met hem. Het is gebeurd.' Is een verzoeningsgesprek niet nodig? 'Nou, ik sta open voor alles. Het is alleen aan hem wat hij wil.'

Elk nadeel heeft z'n voordeel

Doordat Bazoer uit de selectie is gezet komt er wel een plaatsje vrij op het middenveld. Foor schuift van rechtsmidden door naar het centrum. Grot staat nu in de basis, de laatste weken zat hij op de bank. 'Ik hoop dat ik inderdaad nu terugkeer in de basis. Zo heeft elk nadeel toch wel weer zijn voordeel.'

Slutskiy zwijgt

Vitesse-trainer Leonid Slutskiy wil niets zeggen over het voorval van afgelopen woensdag. Hij lacht het in eerste instantie ook weg. 'Ik heb geen idee wat er is gebeurd, alles is goed.'

Maar verder wil hij er niet op ingaan. 'Ik wil alleen praten over spelers die gaan spelen. We hebben een officieel statement naar buiten gebracht en daar houd ik mij aan.'

Maar de trainer mist nu wel een goede speler in zijn team. 'Ja, maar als je iemand verliest is er ook weer een kans voor een andere speler om op te staan.'

Zie ook: Bazoer weggestuurd bij training Vitesse na handgemeen met Grot