Wijk in Westervoort mag meedoen aan landelijke ontwerpprijsvraag

De Mosterdhof kreeg begin jaren zeventig het predicaat ‘Experimentele Woningbouw’. Een eretitel voor vernieuwingen die bijdroegen aan een betere woonkwaliteit. Sinds de bouw is er veel veranderd. 'Veel bewoners wonen er met plezier, tegelijkertijd is de wijk en zijn de woningen verouderd. Het geheel is toe aan een frisse update', aldus de gemeente Westervoort.

Unieke kans

Wijkbewoners, de gemeente Westervoort, waterschap en woningcorporatie Vivare hebben samen al het wijkontwikkelingsplan ‘Mooi Mosterdhof 2030’ opgesteld. Wethouder Hans Sluiter is blij dat de wijk nu ook nog geselecteerd is voor de prijsvraag. 'Deelname aan Panorama Lokaal zien wij als een unieke kans om de ontwikkelingen die we voor ogen hebben te versnellen. En zo te komen tot een toekomstbestendige, prettige leefomgeving waar het optimaal genieten is van de naastgelegen uiterwaarden. Een mooie, vernieuwde wijk, om trots op te zijn.'

De komende weken wordt voor de Mosterdhof een opdracht geformuleerd. Daarna is het de beurt aan ontwerpteams. Er worden maximaal drie teams geselecteerd die daarna met de opdracht aan de slag gaan, in samenwerking met de lokale partijen en bewoners.

Initiatiefnemers

Naast de Mosterdhof zijn nog zes andere wijken in Nederland geselecteerd voor de ontwerpprijsvraag. Het is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met verschillende ministeries, de vereniging voor woningcorporaties Aedes en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer.