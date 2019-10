Snoei kijkt ook al met schuin oog naar bekerclash tegen Vitesse: 'Enorme uitdaging'

door Richard van der Made

Snoei heeft een verleden bij Vitesse. Hij werkte in de jeugdopleiding en was er ook hoofdtrainer in het seizoen 2002-2003. Vitesse speelde Europees voetbal en schakelde, onder leiding van Snoei, op sensationele wijze Werder Bremen uit. Een ronde later was FC Liverpool net een brug te ver voor de Arnhemse club. In de eredivisie ging het minder goed. Vitesse verkeerde in degradatienood en in maart werd Snoei op non-actief gezet.

Gedroomde tegenstander

Na verschillende buitenlandse avonturen streek de geboren Rotterdammer, die al jaren in Didam woont, neer bij De Graafschap als hoofdtrainer. Tot nu toe is dat een succes want Snoei is met de Superboeren na elf speelronden nog altijd ongeslagen. Maandag werd in Breda NAC verslagen. Tussendoor rolde uit de bekerloting de gedroomde tegenstander voor de flamboyante trainer. Snoei gaat dinsdagavond namelijk op bezoek bij zijn oude werkgever Vitesse. Een prachtig Gelders affiche met De Graafschap vanzelfsprekend als underdog.

Stiekem op de tribune

'Natuurlijk moet ik daar nu al mee bezig zijn en dat zijn Richard Roelofsen en ik ook', vertelde Snoei donderdagmiddag. 'We analyseren wat ze aan het doen zijn. De jongens val ik daar nu nog niet mee lastig, maar zaterdag kruip ik daar stiekem wel weer even op de tribune. Hoewel we Vitesse al wel kunnen dromen op dit ogenblik.'

Goede kans

Beide clubs pakken veel punten dit seizoen, hoewel het spel van Vitesse niet overloopt van spektakel en verzorgd aanvallend voetbal. 'Ik denk dat wij met onze kwaliteiten zeker niet kansloos zijn', zegt Snoei stoer. 'Ik denk zelfs dat wij daar gewoon een goede kans maken. Dan moeten er wel heel veel dingen meezitten, maar ik vind het een enorme uitdaging om tegen Vitesse te spelen. Die laten we niet zomaar voorbij gaan.'

Eerst wacht vanavond het thuisduel met FC Dordrecht nog, de hekkensluiter in de eerste divisie. De Graafschap kan weer aan kop komen. Dan moet het zelf winnen en lijstaanvoerder Cambuur Leeuwarden verliezen bij Jong FC Utrecht.