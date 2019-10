Goed nieuws voor ochtendmensen: de klok gaat een uur terug

Het is bijna wintertijd. In de nacht van zaterdag op zondag mogen we de klok weer verzetten. Maar hoelang blijven we dat nog doen? Al geruime tijd woedt in Europa de discussie over de zomer- en wintertijd.

Dit weekend mogen de klokken een uur achteruit. Veel mensen moeten daaraan wennen, zegt meteoroloog Reinout van den Born van MeteoGroup. ‘Het is nu al relatief vroeg donker en dan komt dat ene uur er nog bij. Dat valt dan als een klap.’

Tijdsverschil in de provincie

Het is vooral een strijd tussen de ochtend- en avondmens, beaamt hij. Dat de klok een uur teruggaat, is vooral goed nieuws voor ochtendmensen: in de ochtend is het een uur eerder licht.

Ochtendmensen kunnen overigens beter in Aalten wonen dan in Culemborg. In het oosten van de provincie komt de zon namelijk 6 minuten eerder op dan in Culemborg. In Nederland gaat het om een minuut of 12 tijdsverschil, weet Van den Born. ‘Dat komt omdat de zon vanuit het oosten ons land binnenkomt en dan uitbreidt naar het westen.’

Luister het gesprek met Reinout van den Born op Radio Gelderland terug (de tekst gaat daaronder verder):

Chaos?

Nederland werkt sinds 1977 met de zomertijd, zodat het in de zomer ’s avonds een uur langer licht is. De Europese Unie besloot in 1996 de klokken twee keer per jaar te verzetten, maar wil daar nu op terugkomen.

Een meerderheid van het parlement wil dat er in 2021 een einde komt aan het halfjaarlijks verzetten van de klok. De beslissing om te kiezen voor bijvoorbeeld een permanente zomertijd is aan de lidstaten zelf. 'Dan kan het zomaar gebeuren dat iedereen zijn eigen tijd gaat hanteren. Dan wordt een beetje een chaos in Europa’, voorspelt de meteoroloog.

Ideale situatie

Als we het hele jaar de zomertijd behouden is het ’s avonds een uur later donker, maar wordt het in de winter volgens hem pas tegen 10.00 uur licht. De wintertijd heeft als grootste nadeel dat het zomers in de avond een uur minder licht is.

Het nieuwste idee is om de klok een half uur te verzetten, maar Van den Born noemt de huidige situatie de meest ideale. ‘Mijn voorstel zou zijn, laten we het zo houden.’