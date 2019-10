Zit er nog muziek in de harmonie van Heerewaarden?

Muziek heeft een lange geschiedenis in Heerewaarden. Op 24 juni 1922 werd harmonievereniging Concordia opgericht. Een begrip in het dorp. In de hoogtijdagen had de vereniging ongeveer 50 leden. Maar ook Concordia kreeg, net als vele andere muziekverenigingen, te kampen met een leden tekort. Drie jaar geleden werd de stekker er daarom uit getrokken. Concordia ging verder als een slapende vereniging.

,,Optreden ging niet meer omdat we te weinig muzikanten hadden'', aldus Perdy Lacet, secretaris van de vereniging. Lacet speelt al 40 jaar trompet bij de vereniging en herinnert zich nog goed dat ze met de harmonie door de straten liepen tijdens allerlei gelegenheden. In het dorp werd vroeger twee weekenden per jaar opgetreden door Concordia. En steevast, alle dagen uitverkocht. ,,Vroeger kende je elkaar in het dorp van de voetbal óf van de muziek .''

We hebben in het nieuwe dorpshuis weer een thuis gevonden voor onze vereniging. Perdy Lacet

Om het 100-jarige jubileum toch te halen, werd er een doorstart gemaakt als muziekvereniging. Sinds mei van dit jaar komen er weer een aantal leden samen in het nieuwe MFC de Steen om samen muziek te maken. ,,We hebben in het nieuwe dorpshuis weer een thuis gevonden voor onze vereniging.'' Het zijn er niet veel, maar met 11 leden proberen ze er het beste van te maken. In de toekomst hoopt de muziekvereniging weer optredens te kunnen geven.

